Stovky rozkvetlých kosatců v Brně. Výstava začne o dva týdny dřív kvůli počasí

Rozkvetlé kosatce lákají do Botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně o dva týdny dříve než oproti původnímu plánu. Může za to teplé počasí, kvůli kterému tradiční výstava Iris začne už v pátek 10. května a potrvá do pondělí 13. května. Na návštěvníky čekají více než tři stovky druhů kosatců.

Stovky rozkvetlých kosatců v Brně. Výstava začne o dva týdny dříve kvůli počasí | Foto: poskytla Tereza Pospíchalová