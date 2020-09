Obyvatelku Komprdovy ulice v Židenicích Kláru Odehnalovou nedávno vyděsila zpráva, že by blízko jejího bytu měl vyrůst vysílač vysoký pětatřicet metrů na posílení signálu pro mobilní telefony.

V Komprdově ulici v Brně-Židenicích měl vyrůst vysílač pro posílení mobilního signálu. Měl být třikrát vyšší než zástavba okolo. | Foto: Twitter/Petr Kunc

Nelíbí se jí tak vysoká budova uprostřed zástavby. „Bylo by hrozné postavit vysílač v bezprostřední blízkosti bytů, bojím se, že by to znehodnotilo nemovitosti okolo,“ řekla Odehnalová.