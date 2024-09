„Estakáda do tohoto území prostě nepatří. Jedná se o to, že území je jednoznačně dominantní prvek jižní Moravy, nepochopil jsem, proč by tam estakáda měla být,“ argumentoval například spolumajitel hotelu Thermal Mušov František Vašíček.

Hlavním záměrem silničářů je výstavba kompletního čtyřiačtyřicet kilometrů dlouhého úseku dálnice D52, který by plynule propojil současnou dálnici v Pohořelicích s česko-rakouskou státní hranicí.

Budoucí dostavbu dálnice D52 plánují silničáři rozdělit do tří etap. Zatímco první z nich zahrne stavbu z Pohořelic po novomlýnské nádrže, druhá vyřeší jejich přemostění. Poslední fáze obsáhne výstavbu dálnice od Nových Mlýnů po státní hranici.

„Budeme muset zohlednit nejen vliv stavby na životní prostředí, ale také investiční náklady na jednotlivé varianty a následné provozní náklady. Čím dřív bude stanovisko EIA vydané, tím dřív jsme schopni požádat o příslušná rozhodnutí,“ poznamenal generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Vydání posouzení vlivu na životní prostředí očekává do konce letošního roku. Podle zpracovatelky dokumentace Kateřiny Hladké představuje výstavba mostní estakády přes Nové Mlýny výrazně vhodnější variantu. „Hygienické limity hluku budou splněné,“ ujistila na úterním veřejném projednání Hladká.

Možný vznik estakády trápí rovněž Josefa Svobodu. Ten upozornil, že téměř tři kilometry plánované mostní estakády nelze postavit bez dilatačních spár, tedy oddělujících prvků, které se umísťují do míst, kde lze očekávat koncentrace napětí.

„Zvuk se po hladině vody šíří trochu jinak, doporučoval bych za sebe formu náspu a vyhneme se možná osmdesáti dilatačním spárám, přes které každé auto projede. Každá poškozená spára by byla zdrojem nadměrného hluku,“ krčil rameny Svoboda.

Opakovaně zazněly i obavy z nadměrného hluku a provozu v Nové Vsi na Brněnsku. Jako podmínku pro dostavbu dálnice D52 požadují obyvatelé vznik obchvatu. „Otázkou je, jak se k tomu postaví ministerstvo životního prostředí. Pokud to bude vyvolaná a potřebná investice, jsme připravení obchvat jako součást stavby dálnice D52 postavit,“ sdělil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Po kompletní dálnici vedoucí do rakouské Vídně by se řidiči mohli poprvé projet v letech 2031 nebo 2032. Zahájení výstavby jižní části odhadují silničáři přibližně za dva roky. V lokalitě již vykoupili přes devadesát procent pozemků.

Řidiči by po této dálnici do Vídně mohli jet v letech 2031 nebo 2032, jak předpokládá Radek Mátl. V roce 2026 by mohla začít stavba jižní části, kde už ŘSD vykoupilo přes 90 procent pozemků. Po dálnici z Rajhradu do Pohořelic jezdí řidiči už od roku 1996.