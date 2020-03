Stránská skála ožije turisty i cyklisty. S okolím ji propojí nové stezky

Z brněnských Židenic na Stránskou skálu by do tří let mohla vést stezka pro pěší i cyklisty. Brněnští radní na svém zasedání schválili zpracování investičního záměru na vybudování dvou stezek. Jedna propojí ulice Pod Sídlištěm s Podstránskou a druhá Olomouckou s Nezamyslovou.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Divíšek