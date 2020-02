Zástupci brněnského dopravního podniku předložili stavebnímu úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí v září 2017. Proti ní vzneslo připomínky jedenáct obyvatel Holzovy ulice, kterým mají tramvaje jezdit za domy. A to přesto, že dopravní podnik chce podél ulice stavět protihlukové zdi. „Stěna nezabrání hluku z tramvaje, ani z Drčkovy ulice. Nikdo nebral v potaz, že bydlení je v prvním a druhém patře,“ uvedla v námitce jedna z místních žen Jana Mokrá.

Nyní zástupci podniku čekají, zda se proti rozhodnutí stavebního úřadu někdo odvolá. „Začneme připravovat dokumentaci pro stavební povolení. Pak budeme soutěžit zhotovitele stavby,“ řekla mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Zástupci města páteční rozhodnutí stavebního úřadu vítají. „Cílem je nyní získat stavební povolení. Minimálně čtyři roky ale ještě potrvá, než se začne stavět,“ sdělil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Původně měla být trať hotová loni, kdy dopravní podnik slavil výročí 150 let od založení.

Záměr města narazil před lety na potíže nejen u tamních obyvatel, ale také představitelů líšeňské radnice. Nelíbí se jim třeba řešení křížení trati s Drčkovou ulicí, kde doporučili nadjezd či podjezd. „Zvolené řešení v podobě semaforů dlouhodobě odmítáme, protože zatíží už tak rostoucí dopravu v Líšni,“ shrnul líšeňský starosta Břetislav Štefan.

Proti plánu na obnovení tramvajové trati ze Stránské skály se před lety postavili lidé bydlící v Holzově ulici. Vrásky na čele jim dělaly hlavně obavy z velkého hluku, který nadělají tramvaje míjející jejich domy a kolon aut, jež zaplní už tak rušnou Holzovu ulici. Měli také strach, že řidiči nebudou chtít čekat na přejezdu v Drčkově ulici.

Záměr se naopak líbí třeba Marku Gregorovi z Brna. „Je to dobrý nápad. A pokud při stavbě využijí staré koleje, tím lépe. Lidi si tak v budoucnu zajedou na výlet či na vycházku do pěkné lokality na Stránské skále. Navíc přibude nová tramvajová linka, takže třeba ubude aut z okraje Brna směrem do města,“ řekl.

Trať ze Stránské skály do Líšně



• trasa: obnovení původní tramvajové trati ze Stránské skály do Holzovy ulice v brněnské Líšni

• aktuální stav: vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

• co následuje: plyne lhůta pro odvolání

• další kroky dopravního podniku: příprava dokumentace pro stavební povolení a soutěžení zhotovitele stavby

• termín zahájení stavebních prací: za několik let, přesný termín není známý