V bytě totiž zůstala kočka se zdravotními problémy, které hasiči poskytli první pomoc a psovodi ji předali odchytové službě. „Strážníci ji dopravili do péče smluvní veterinární lékařky, která zvíře trpící dýchacími potížemi umístila do kyslíkového stanu,“ popsal mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Ghanem také doporučil, aby lidé při venčení v průběhu silvestrovského večera používali vodítko, protože nečekané rány mohou vyplašit i jinak klidná zvířata. Strážníci do úterní osmé hodiny večerní odchytli už šest zatoulaných psů. „Pro ztracené štěně jeli do Štýřic, pes se potuloval i ve Slatině a zraněného kanadského ovčáka se zakrvácenou tlapou převezli strážníci do útulku z Přízřenic, kde běhal vyplašeně po silnici,“ vyjmenoval některé případy.

Kuriózní odchyt se pak stal před osmou hodinu večer, kdy zaběhnutý pes nastoupil do otevřeného trolejbusu a odmítal se přesunout. Strážnici si neposedné zvíře vyzvedli na zastávce Podolí.

I přesto, že se již několik lidí ve večerních hodinách ozvalo na linku 156 se strachem o svůj majetek, který mohou poničit dělobuchy a petardy, žádné poškození majetku se podle strážníků nepotvrdilo.

V souvislosti s pyrotechnikou zasahovali v posledních pár hodinách několikrát v Brně a na Brněnsku i hasiči. Nejednalo se však o nic vážného. „Zatím jen popelnice,“ potvrdil mluvčí jihomoravských hasičů Filip Venclovský.