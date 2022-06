FOTO: Na Brněnsku bouraly kamionu, na dálnicích D1 i D2

U zmíněného mola je přitom popíjení alkoholu zakázané. Někteří návštěvníci přehrady si s tím však hlavu nelámou. „Podle vyhlášky je rakovecké molo jedním z míst, kde se alkohol vůbec pít nesmí. Totéž platí i do vzdálenosti padesáti metrů od něj. Naše poříční jednotka i bystrcké hlídky si proto dodržování tohoto omezení všímají,“ poznamenal šéf brněnských strážníků Luboš Oprchal.

Přímo při znečišťování rekreační oblasti ale zatím strážníci nikoho nepřistihli. „Zato už jsme několikrát vraceli na místo záchranné kruhy, které rozjaření návštěvníci naházeli do vody nebo odnesli do lesa. To, co považují za legraci, může tonoucího člověka stát život,“ uvedl vedoucí poříční jednotky městské policie Karel Vašíček.

Dodal, že strážníci z tohoto útvaru využívají na Brněnské přehradě dva motorové čluny. Zastávají i roli vodních záchranářů. Před rokem přímo při výcviku zachránili život topícímu se neplavci, který spadl z paddleboardu.