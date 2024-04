Zdražování rezidentního parkování v Brně? Změna bude, říká radní pro dopravu

Majitel auta Jiří Vítek si v první chvíli myslel, že je to nehoda. „Když jsme pochopili, co se stalo, už jsme venku chodili tak dlouho, že kdyby ten člověk chtěl střílet znovu, tak nás mohl trefit,“ sdělil Vítek.

V poškozeném autě jela i Klára Kuličková. „Bylo to nepříjemné. Měla jsem pocit ohrožení, ale žádné trauma si neodnáším. Policii jsme zavolali hned, jak nám došlo, že někdo střílel,“ popsala mladá žena.

Policisté se odmítli k incidentu blíže vyjádřit. „Případ aktuálně prověřujme, z toho důvodu nemůžeme věc blíže komentovat,“ vysvětlil mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb.

Čermák uvedl, že si myslí, že někomu vadil hluk, který auta vydávala. „Je pravda, že jsme přijeli sportovními auty, která jsou hodně slyšet. Mohlo to být tak, že se někdo kvůli hluku vzbudil a naslepo vystřelil po autu. Horší by bylo, pokud opravdu mířil na řidiče,“ podotkl muž.

Zrychlení šalin v Brně: dvouměsíční výluka do Bystrce a přestupy na autobusy

Příspěvek s fotografiemi poničeného skla přidal Čermák do místní facebookové skupiny.Zdroj: Jan ČermákPříspěvek s fotografiemi poničeného skla přidal Čermák do místní facebookové skupiny. „Chtěl jsem zjistit, jestli třeba místní neví, kdo by to mohl být. Taky jsem chtěl varovat lidi v okolí, aby byli opatrní. Blízko je hřiště a školka, i v noci tam chodí pejskaři,“ vylíčil Brňan.