Napadlo by vás, že by se něco podobného může stát i tady v České republice?

Ne, vždycky jsem měla představu, že v zemích Evropské unie se něco podobného neděje. Proto mi to připadá tak děsivé. Když jsem o události slyšela, v první chvíli jsem si pomyslela, že to třeba nebyl místní. Je to takový stereotyp. Ale potom jsem si všechno přečetla a byla jsem zděšená, protože jsem se hlásila i na univerzitu Karlovu, ale nakonec jsem se rozhodla jít studovat do Brna. Cítila jsem vděk za to, kde teď jsem.

Máte strach?

Ano, musím říct, že mám. Neslyšela jsem o mnoha opravdu násilných incidentech, které by se v České republice staly. Toto je první a nejšílenější věc, kterou jsem zaznamenala. Když jsem si tu zprávu přečetla, byla jsem velmi znepokojená a taky překvapená. Začala jsem si představovat, co bych dělala v situaci, kdy by se něco takového stalo na mojí fakultě. Bylo mi smutno. Pořád mám před očima fotky studentů, jak se schovávají na střeše. Myslím na to, co může člověk dělat, když je na uzavřeném místě a někdo na něj střílí.

Jak je to s kriminalitou v Ekvádoru?

V mé zemi je hodně pouličního zločinu, jako jsou třeba kapesní krádeže, je dobré být opatrný. Ale pokud člověk není na nějakém nebezpečném místě ve špatnou dobu, zloději ho tak běžně neokradou. V ulicích také není časté násilí.