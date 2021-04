V otevřeném dopise se autoři ohradili proti podobě pěti rozvojových lokalit v návrhu nového územního plánu. Tři leží v Jehnicích a dvě v Ořešíně. „Aktuálně čekáme na novou podobu návrhu plánu. Obáváme se ale, že naše námitky nebudou vyslyšeny,“ uvedla jedna z koordinátorek dopisu Naděžda Johanisová.

Proti další zástavbě v Ořešíně a Jehnicích na úterním zastupitelstvu města vystoupil bývalý zastupitel Mojmír Vlašín, který otevřený dopis také podepsal. „Odseděl jsem si v něm dvacet let a celou dobu jsem slýchal, že se má Brno rozvíjet na jih a východ. A pořád se rozvíjí zcela asymetricky na sever a západ. A tato tendence s navrhovaným územním plánem pokračuje,“ řekl.

Proti otevřenému dopisu se ostře postavila pětice ořešínských zastupitelů. „Nestojíme o to, aby se z Ořešína stala nějaká hrůza. Územní plán je ale složitá problematika. Nelze se v něm dívat jen na barvy a podle nich tvrdit, co to znamená. To je zjednodušování,“ prohlásil místní starosta Jan Levíček.

Pro jednu z rozvojových lokalit v Ořešíně v okolí Drozdí ulice loni úředníci brněnského magistrátu zpracovali územní studii, která blíže upřesňuje bližší podobu jejího rozvoje. U druhé oblasti chtějí představitelé tamní radnice pořídit studii ještě před nabytím účinnosti nového územního plánu, který musí zastupitelé města schválit nejpozději do konce příštího roku. „Abychom měli jistotu, že se po jeho schválení bude v rozvojových plochách postupovat podle územních studií," doplnil Levíček.

V sousedních Jehnicích vznikla mezi částí obyvatel petice podporující rozvojové plochy pro výstavbu na území městské části už loni na podzim. Podepsaly ji asi vyšší stovky lidí, víc než otevřený dopis s nesouhlasem, jehož internetová verze má přes 150 podpisů. „V Jehnicích jsou vytipované lokality, kde je možná výstavba. Nechceme z nich udělat přelidněnou městskou část, ale existují tam území, které si o zástavbu říkají,“ řekl za petenty Pavel Tišnovský.

Stovky milionů

Podle jehnického starosty Václava Šichy jsou na nárůst obyvatel připravení. „Brno investovalo do infrastruktury, rekonstrukce školy či stavby nové školky v Jehnicích stovky milionů korun. Postupně v horizontu několika let přibude maximálně sedm set nových lidí,“ vysvětlil.

Podle obyvatelky Jehnic Natálie Opletalové, která tam žije odmalička, by velký nárůst obyvatel městské části uškodil. „Nejsme až tak velká dědina. Když se zastaví i ty čtyři zbývající pole, co tady zůstane? Nic," poznamenala mladá žena.

Zástupci města se problematikou rozvojových lokalit v Ořešíně a Jehnicích a jejich úpravou v novém územním plánu zabývali. „Plochy v Jehnicích snížíme asi na polovinu, v Ořešíně je zmenšujeme zhruba na úroveň současného územního plánu,“ informoval brněnský radní pro územní plánování Filip Chvátal.

S plánovanou zástavbou oblastí v Jehnicích a Ořešíně zásadně nesouhlasí představitelé sousedních Řečkovic a Mokré Hory. Veškerá doprava směřující do obou okrajových částí totiž povede po už nyní značně vytížené silnici vedoucí přes Gromešovu, Jandáskovu a Tumaňanovu ulici ležící na jejich území. „Spojení výstavby v Jehnicích a Ořešíně bude příliš velkým zatížením pro jedinou silnici, která tam vede, navíc v zástavbě rodinných domů. Komunikace není nijak široká, nedá se nikam rozšířit," shrnul řečkovický místostarosta René Černý.

Alternativní vedení dopravy mimo tuto silnici není podle Chvátala reálné. „Uvažujeme o tom, že bychom k rozvojovým lokalitám přidali podmínku její rekonstrukce," zmínil. Opravu vozovky požadují místní už roky.