Nepozornost i spěch. To jsou nejčastější příčiny střetů tramvají s chodci v Brně. Od začátku letošního roku se stalo osm takových nehod. Podle statistik brněnského dopravního podniku se jednalo vždy o chybu chodce.

Tramvaj v Brně. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Stulír Drahomír

Minulý týden například tramvaj srazila mladého muže v Renneské třídě. Běžel na tramvaj, která přijížděla na zastávku do města a nevšiml si, že přijíždí tramvaj z města, a vběhl před ni. Muž zůstal zaklíněný pod tramvají. Hasiči museli soupravu nadzvednout, aby bylo možné zraněného muže vyprostit. Chodec utrpěl těžká poranění.

Ve stejný den byla hlášená také nehoda tramvaje s penzistou u zastávky Krásného. Tu však zástupci dopravního podniku neevidují jako srážku chodce s tramvají. „Chodec zakopnul na dlažbě a pádem si způsobil lehká zranění. Ke kontaktu s tramvají nedošlo," sdělila mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Od ledna do října se každý rok v Brně stane šest až čtrnáct nehod tramvají s chodcem. Podle statistik dopravního podniku se jedná především o místa s větším pohybem lidí. V letošním roce statistika pro toto období hlásí osm takových nehod. „Všechny uvedené nehody zavinili chodci. Neevidujeme žádnou nehodu, kterou by způsobil řidič tramvaje,“ tvrdí Tomaštíková.

Nehody chodců s tramvají se dějí podle ní nejčastěji při dobíhání spoje, telefonování nebo poslechu hudby. „Chodec se nerozhlédne a vstoupí před rozjetý nebo rozjíždějící se vůz. V tom lepším případě se sám nebo na základě zvukového signálu od řidiče včas zastaví. V horším případě mohou být následky fatální,“ dodala mluvčí.

Například na hlavním nádraží oslovení chodci upozorňují hlavně na hustý provoz a množství cestujících. „Jeden člověk se rozejde a dalších deset jde s ním jako stádo ovcí a ani se nerozhlédnou. Řidiči na ně potom zvoní a lidé se leknou,“ řekl Deníku penzista Roman Kameník. Podle něj je problém, že se lidé kvůli leknutí často na kolejích zastaví.

Časté nepozornosti chodců u hlavního nádraží si všiml i cestujícící Tomáš Kořínek. „Všímám si hlavně mladých lidí se sluchátky, kteří se pořádně nerozhlédnou a vejdou na přechod. Ale taky spousta lidí přebíhá z nástupiště na nástupiště. To je podle mě ještě větší riziko,“ uvedl.

Na opatrnost při dobíhání spojů upozorňují i představitelé dopravního podniku. „Lidem říkáme, aby si raději nechali šalinu ujet, než aby ohrozili své zdraví,“ zmínila Tomaštíková.

Lidé se mnohdy snaží zkracovat si cestu na zastávku mimo přechody. Například v ulici Milady Horákové na kopci u Dětské nemocnice. V úseku jezdí tři tramvajové linky. „Nechci si zacházet, když protřebuji jen přejít silnici. Akorát je to těžké, protože tramvaje tu jezdí rychle a mám občas strach, že mě někdo smete,“ míní třeba Milan Lakatoš.

Zástupci dopravního podniku apelují na základní pravidla. „Chodci by se měli vždy rozhlédnout, než vstoupí do vozovky, a to na obě strany. A měli bychom to učit i své děti. Včetně toho, že se na městskou hromadnou dopravu nedobíhá,“ konstatovala Tomaštíková.

V loňském roce dopravní podnik pokřtil tramvaj Zombie, která svým polepem i informacemi v interiéru na problematiku upozorňuje. V rámci kampaně Brnem bezpečně loni provedli i nástřik symbolů s nápisy Nebuď Zombie na jednadvaceti místech, která dopravce považuje za riziková.