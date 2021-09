V následujících třech letech zrekonstruují dělníci většinu interiérů. Fakulta bude po celou dobu stavebních prací v provozu, rozdělí se do několika etap. První zrekonstruované prostory by měly studentům a pedagogům sloužit už příští rok na podzim. „Konečně dostaneme prostory do standardu aktuálního tisíciletí. V plánu je výměna rozvodů, opravy učeben, kanceláří, výukových laboratoří i chodeb. V prostorách u dvou hlavních schodišť budou na každém patře kuchyňky, prostor pro samostudium i odpočinek mezi přednáškami,“ vyjmenoval tajemník fakulty Petr Tesař.

Ačkoliv jsou budovy strojní fakulty zvenčí opravené, řada vnitřních prostor stále vypadá jako z osmdesátých let, kdy dělníci areál postavili. Do přípravy projektu se zapojili také sami studenti, aby výsledný projekt vyhovoval jejich potřebám. „Díky schůzkám s architekty jsme mohli přednést, co nám na fakultě chybí. Vždy jsme našli řešení, jak danou věc zakomponovat do rekonstruovaných prostor. Nyní postrádáme hlavně větší množství studoven, místa na týmové projekty a zázemí pro čas mezi přednáškami,” řekla předsedkyně Studentské komory Akademického senátu fakulty Petra Kosová.

V plánu je také spojení ústavů, které se za třicet let dostaly do situace, kdy mají prostory na několika místech. Týká se to třeba průmyslových designérů, kteří se po letech přestěhují ke svému domovskému Ústavu konstruování a nadto získají nové prosvětlené ateliéry v nejvyšším patře budovy. V prvním patře pak vznikne dílna pro studenty, kde budou mít zázemí a techniku pro vytváření modelů a prototypů. Peníze na obnovu poputují z velké části ze státního rozpočtu, minimální povinné spolufinancování z vlastních zdrojů univerzity je stanoveno na patnáct procent.