Od pondělí se rozezní školní budovy dětmi a studenty, vysokoškolákům začnou povinnosti o pár týdnů později. Zaplní autobusy a tramvaje, knihovny, kavárny, kina či kluby. Jen v Brně mladí lidé zvýší počet obyvatel ve městě o desítky tisíc, jak vyplývá z údajů zveřejněných magistrátem.

Studenti v posluchárně. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Ondřej Littera

Největší škola v Brně je Masarykova univerzita s téměř dvaatřiceti tisíci studenty. Druhou největší univerzitou je Vysoké učení technické v Brně s počtem studentů sedmnáct tisíc. Třetí brněnskou vysokou školou dle velikosti je Mendelova univerzita s necelými osmi tisíci studenty. Podrobné údaje naleznou zájemci ZDE.

Šance najít práci

Nejlépe najdou uplatnění informatici, největší potíže s nalezením zaměstnání mají absolventi uměleckých oborů. Data mohou být jedním z vodítek při výběru vysoké školy nynějšími středoškoláky.

Největší míru nezaměstnanosti absolventů mezi univerzitami má Veterinární univerzita Brno, a to sedm a půl procenta. „Nejnižší míru má soukromá Vysoká škola Newton s necelými dvěma procenty a mezi veřejnými potom JAMU dvě celé tři procenta. Pokud jde o fakulty, nejvyšší míru nezaměstnanosti má Fakulta výtvarných umění VUT, a to přes deset procent a nejnižší Fakulta informatiky MU. Je to necelé jedno procento. U Univerzity obrany je nezaměstnanost nulová, patrně protože se jedná o státní školu a předpokládáme, že i když má i civilní obory, najdou si absolventi uplatnění vždy. V případě státní služby Univerzita obrany splňuje státní směrnice a tím zajišťuje zaměstnanost a uplatnění v Armádě České republiky,“ vyplývá z analýzy.