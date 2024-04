Brno - Zarudlé štípance, rozškrábané ruce a probdělé noci. Mnozí studenti, kteří bydlí na kolejích brněnského Vysokého učení technického pod Palackého vrchem, chodí v posledních dnech na přednášky unavení. Koušou je štěnice.

Štěnice. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Štěnice domácí žije v bytech, nejčastěji v posteli. Tam ji studenti převážně nacházejí. Objevil je tam i student elektrotechnické fakulty VUT Nikolas S. „Štěnice jsme na pokoji měli, už když jsme se v září nastěhovali. Mysleli jsme si, že nás štípou komáři. Jednou v noci jsem viděl, jak jedna centimetrová vyskočila z postele," svěřil se student. Pokoj vyklidili a deratizátor ho vyčistil.

Paraziti ale obsadili také další pokoje na kolejích. „Pokoj nám vydezinfikovali. Všechno oblečení i deky jsme vyprali na šedesát stupňů v pračce. Dostali jsme nové postele. Když jsme se po týdnu vrátili, štěnice znovu lezly po stěně," řekl student, který si nepřál být jmenovaný. Z kolejí se kvůli obtížnému hmyzu stěhuje pryč.

Počty studentů s nevítanými hosty na pokojích narůstají. „Už se rozšířily po celém bloku. Máme je v postelích, koupelnách i za dřevěnými lištami," postěžovala si třeba studentka Nikola Horňáková.

Mladí lidé se obávají, že štěnice postupně napadnou celý blok a koleje. „Vedení kolejí by nemělo vyčistit pouze jeden pokoj, ale celé koleje plošně," řekla studentka Jitka Konečná.

Vedoucí provozu kolejí Jiří Štěpánek vzkázal, že zatím není důvod k panice. „Studenti si štěnice často přivezou ze zahraničních cest. Nemůžeme jim přikázat, aby nikam nejezdili," poukázal Štěpánek. Od září zaznamenal podle svých slov pouze dva případy výskytu červenohnědých parazitů měřících běžně půl centimetrů.

Vedoucí kolejí si plošnou dezinsekci ploštic neumí představit. „Znamená to vystěhovat osm set lidí a najít jim náhradní ubytování. Navíc opravdu není důvod se obávat," je přesvědčený Štěpánek.

Napadení štěnicemi podle odborníků nijak nesouvisejí s hygienou obyvatel. Na kolejích se pravděpodobně šíří šachtami. „Když se v jednom pokoji přemnoží, rozlezou se pak do sousedních bytů," informoval deratizátor Miroslav Milička.

Dodal, že štěnice přeskočí do vedlejšího bytu v mžiku. Rozmnožují se také velmi rychle. „Důležité je při napadení zasáhnout včas a informovat o tom sousedy. Chudí lidé tento problém často neřeší a proto se hmyz přemnoží," dodal Milička.

Paraziti pijí lidem krev v noci. Po kousnutí je místo zarudlé a svědí. „I když je kousnutí štěnic velmi nepříjemné, nepřenášejí žádné nemoci," ujistila krajská hygienička Renata Ciupeková.

ROZHOVOR

Štěnice se v českých domácnostech vyskytují stále častěji. „Vozíme si je z dovolených v kufrech nebo v oblečení," vysvětluje deratizátor Ivo Cirbus.

Kde štěnice v bytu najdeme?

Nejpříjemnější místo pro ně jsou postele. Ve dne v nich spí a v noci vylézají sát lidem krev.

Jak je tedy možné, že je lidé najdou všude po bytě?

Když se rozmnoží v posteli a už se tam všechny nevejdou, stěhují se dál. Proto je najdeme i v koupelně nebo za parketami.

Jak se štěnic zbavit?

Štěnice jsou odolné proti většině dezinsekčních prostředků. Ale vyvíjejí se nové insekcitidy, které je vyhubí. Byty je třeba vyčistit plošně ve všech pokojích. Všechno oblečení a peřiny je potřeba vyprat v pračce na šedesát stupnů Celsia. Nejlepší je dezinsekci opakovat čtyřikrát. Zničí to i vajíčka parazitů.

Zabíjíte v Brně štěnice často?

Posledních pět let je to stejné. Do měsíce mám pět až deset případů. Není to nijak katastrofální.

EMA ZEZULOVÁ