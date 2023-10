„Tak přísaháme!“ zahřmělo sborově v pátek dopoledne od tří set sedmdesáti nových studentů brněnské Univerzity obrany. Po úspěšném ukončení kurzu základní přípravy ve Vyškově nastoupili studenti v kasárnách v brněnské Šumavské ulici ke studiu na vojenské vysoké škole. Diváky z řad příbuzných neodradilo ani deštivé počasí, na vojenskou přísahu se jich přišlo podívat hned několik stovek.

Slavnostní vojenskou přísahu složili čerství studenti brněnské Univerzity obrany v pátek v kasárnách v Šumavské ulici. | Video: Deník/Terezie Heinz

V přísaze se mladí vojáci zavázali k plnění vojenských povinností při obraně České republiky. „Její složení je vyjádřením odhodlání sloužit své zemi a sepětí vojáka se zájmy a osudy národa. Vojenská přísaha studentů Univerzity obrany, tedy nových profesionálních vojáků Armády České republiky, je tradiční součástí oslav státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu,“ vysvětlil mluvčí univerzity Vladimír Šidla.

Při slavnostním ceremoniálu odměnili představitelé vysoké školy studenty, kteří dosáhli výborných výsledků během takzvaného kurzu základní přípravy. Jeho absolvování je nezbytnou podmínkou pro přijetí k vojenskému studiu.

Nový dům na Bratislavské v Brně: kubismus a schodiště s unikátními malbami

„Složení vojenské přísahy vždy patřilo k nejdůležitějším rituálům v životě. Vážím si vašeho rozhodnutí o to více, že jste jej učinili právě v době, kdy se bezpečnostní situace na světě zhoršila. Rozhodnutí stát se součástí armády v takových chvílích svědčí o síle vašich osobností, odvaze a morální vyspělosti,“ řekla studentům ministryně obrany Jana Černochová.

Vojákům zároveň popřála zajímavé a především úspěšné studium. „Budete to právě vy, kdo nám do armády pomůže zavádět protiraketové systémy Shorad, letouny páté generace F35 a další technické novinky. To je pravá motivace, proč univerzitu vystudovat. Dostáváte se do prostředí, které vás přiblíží i technologiím, které jsou ostatním lidem tajné. Proto vám přeji, abyste studium zdárně dokončili a stali se vojenskými piloty, lékaři, kybernetickými specialisty nebo jinou profesí potřebnou v naší armádě,“ doplnila Černochová.

Zdroj: Deník/Terezie Heinz

O studium v současném akademickém roce projevilo zájem patnáct set šedesát uchazečů, zapsalo se jich téměř šest set. Největší zájem projevili mladí vojáci o studium na Fakultě vojenského leadershipu a Fakultě vojenského zdravotnictví. Kromě toho se vojáci aktuálně věnují oborům jako řízení a použití ozbrojených sil, kybernetická bezpečnost nebo strojní vojenské technologie.