Od půlnoci na úterý platí nové opatření zakazující vykonávat řidičské závěrečné zkoušky. Vláda zkoušení přerušila na tři týdny a situace se změní až na základě vývoje pandemické situace. "Nechtěli jsme rovnou přistoupit k zastavení celého autoškolství, neboť je tu nemalá skupina žáků, kteří jsou v průběhu výuky a výcviku. Jejich zastavení by pro ně a pro jejich učitele bylo aktuálně větším zlem," vysvětlil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Podle vedoucího zkušebních komisařů v Brně Marcela Haltmara se o zákazu dozvěděli v pondělí před půlnocí. "Zatím nevíme, kdy znovu začneme fungovat. Čekáme na pokyn vlády. Až nám dá zelenou, jsme připravení ve zkouškách pokračovat," řekl.

Autoškoly o takovém rozhodnutí nikdo předem neinformoval. "Zavřeli to ze dne na den. Na středu mám přihlášených osm studentů, které musím zrušit," stěžuje si na náhlé vládní rozhodnutí majitel jedné z brněnských autoškol Milan Kubis.

Někteří jeho svěřenci na získání řidičského průkazu čekají už několik měsíců. "Situace se vleče od března. Museli jsme být čtyři měsíce zavření a termíny zkoušek nepřibývají. Zato studenti se mi hromadí," uvedl. Kromě klasických řidičských průkazů typu B totiž nabízí i kurzy pro motocykly, autobusy a nákladní auta.

Rok na řidičák

Na povolení usednout za volant čeká i zmiňovaná studentka. "Do autoškoly jsem nastoupila v říjnu. Normálně se řidičáky dělají dva měsíce. Mně se to kvůli nařízením natahuje a teď musím znovu čekat," posteskla si.

Podle ní chodí do stejné autoškoly jako ona mladí lidé, kteří na řidičák čekají skoro rok. "Potkala jsem děcka, co začaly dělat autoškolu na jaře a na podzim odjely na Erasmus. Termín zkoušek měly mít teď v březnu. Zaplatily si letenky zpátky do Brna, zůstaly v karanténě a stejně mají smůlu," popsala.

Problém s dokončováním řidičských kurzů mají i jiné brněnské autoškoly. Zatímco Autoškola Kubis zároveň zaznamenala až poloviční úbytek nových zájemců, v Autoškole Pelikán jsou na tom o něco lépe. "Lidí se přihlašuje pořád stejně. V jízdách pokračujeme dál, jen na závěrečné zkoušky nemůžeme nikoho pustit, což nám dost ztěžuje práci," okomentoval situaci vedoucí autoškoly Pelikán Roman Provazník.

