Studie k nádraží: výhodné jsou obě varianty přesunu, stávající poloha ne

Brno /STUDIE, ANKETA/ – Brněnské hlavní nádraží je ve stávající poloze k modernizaci nevhodné, je potřeba ho přesunout. Své výhody má varianta Petrov i Řeka. Takové jsou závěry studie proveditelnosti přestavby železničního uzlu Brno, které v pondělí představila Správa železniční dopravní cesty.

Varianty Petrov, tedy odsun nádraží o několik stovek metrů k Novým sadům, nebo Řeka, kdy by nové nádraží vzniklo v poloze dolního nádraží u autobusového nádraží Zvonařka, jsou podle studie proveditelné a obě mají své výhody i nevýhody.

Liší se především výší nákladů a způsobem napojení železničních tratí od Přerova a Veselí nad Moravou do Brna. „V případě stavby nádraží ve variantě Řeka zrušíme koleje u současného hlavního nádraží, plochu tak bude možné využít libovolným způsobem, třeba pro stavbu parku. V jedné z variant stavby nádraží pod Petrovem by bylo nutné vykoupit a zbourat obchodní dům Tesco. Stavba obou variant navíc umožní zvýšit na hlavním nádraží počet spojů. To dnes není možné, protože je na hraně své kapacity,“ přiblížil rozdíly mezi variantami Josef Burianek ze správy železnic.





Ke studii se nyní do tří měsíců mohou vyjádřit zástupci Brna, Jihomoravského kraje a dalších institucí, kterých se stavba nádraží týká. Mají sdělit, která varianta se jim nejvíce pozdává. „Tyto přípomínky budou výstup pro naše ministerstvo, které poté vše předá na vládě. Až ta definitivně rozhodne, kde se nádraží postaví. Podklady od nás dostane v březnu,“ informoval náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček.



Varianty stavby nádraží se od sebe liší také možným začátkem stavby. Pro Řeku totiž už existuje platný územní plán a je hotová i dokumentace pro územní rozhodnutí. Začít stavět by mohli dělníci v optimistické variantě už v roce 2020. „Pro Petrov bude potřeba příprava úplně nové projektové dokumentace a také schválit nový územní plán. Stavbu by to oproti Řece odložilo o přibližně šest let,“ dodal Burianek.