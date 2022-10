Skeptičtí jsou vůči vzniku nového terminálu ve Vídeňské ulici dlouhodobě představitelé Brna. „Neustále opakujeme, že terminál nám přijde zbytný. Prioritně trváme na tom, aby pokud možno všechny vysokorychlostní vlaky zajížděly na nové hlavní nádraží," prohlásil brněnský radní pro územní plánování Filip Chvátal.

Razítko pro rychlovlaky přes Brno: cesta do Prahy bude do hodiny

Proto je rád, že vznikne studie, která prověří území jako celek. „Jedná se o oslabení nového vlakového nádraží, které by mělo být branou do města včetně severojižního kolejového diametru a napojení na celou síť městské hromadné dopravy. Kdežto terminál Vídeňská je bez napojení na městskou hromadnou dopravu, musí vzniknout, a i tak je vzdálený z hlediska zbytku města," zmínil Chvátal. Navíc podle něj terminál ještě více dopravně zatíží část Bohunice.

Nová stanice by mohla stát zhruba mezi nájezdem na dálnici D1 a Ústředním hřbitovem. Podle Správy železnic pro cestování dálkovými vlaky nebudou muset lidé z okrajových částí města, případně jižní části kraje, zajíždět do centra Brna. „Především cestující, kteří jako návaznou dopravu využijí své auto, nebudou muset v centru hledat místa pro parkování, jichž bývá dlouhodobě nedostatek. Terminál poslouží také návštěvníkům východní části města, například při cestách do fakultní nemocnice nebo do vysokoškolského kampusu. Bude to možné díky zastavení rychlíků a příměstských expresních spojů z Vysočiny," přiblížil mluvčí železničářů Jan Nevola.

Návrh linkového vedení vlaků dálkové dopravy. Navrhuje ho objednatel, kterým je ministerstvo dopravy.Zdroj: Správa železnic

Návrh je koncipovaný tak, aby na terminálu byl možný snadný přestup také na regionální spoje na trati mezi Zastávkou a brněnským hlavním nádražím, což umožní vybudování dodatečných nástupišť také na této trati. „Návrh předpokládá rovněž zajištění přestupu na městské autobusové i tramvajové linky. Naprostá většina vlaků bude obsluhovat i nadále hlavní brněnské nádraží. Terminály slouží pouze jako doplněk systému," doplnil Nevola.

Linkové vedení navrhuje objednavatel dálkové dopravy, kterým je ministerstvo dopravy. Na terminálu Vídeňská mají zastavovat i nejrychlejší vlaky nazývané Sprinter, které mají jezdit v budoucnu rychlostí až 320 kilometrů za hodinu. Brněnskému hlavnímu nádraží se zřejmě vyhnou. Zástupci Správy železnic už dříve uvedli, že u Sprinterů předpokládají provoz na vlastní komerční riziko dopravců.

Podle Malečka začnou knesl kynčl architekti se zpracováním územní studie dopravního terminálu Vídeňská letos v listopadu, hotová má být přesně za rok. Začnou i s pořizováním třetí aktualizace krajských zásad územního rozvoje, která by měla z územních rezerv do návrhových ploch překlopit trasu vysokorychlostních tratí od Velké Bíteše k Brnu. „Doufám, že všechno stihneme, abychom třetí aktualizaci zásad schvalovali nejpozději v září 2024, to znamená do konce tohoto funkčního období," poznamenal Maleček.

Náklady na vypracování územní studie jsou zhruba osm milionů korun. U aktualizace zásad územního rozvoje bude podle Malečka čerpání peněz podle toho, kolik práce zpracovatelé odvedou.