Studium? Nic lehkého, lákají vysoké školy nové uchazeče. Třeba na embryologii

Snadný to nebude, ale stojí to za to. Tímto sloganem oslovuje příští vysokoškoláky Masarykova univerzita, která od listopadu přijímá přihlášky ke studiu na příští akademický rok. Budoucí studenty lákají i další brněnské vysoké školy. Třena na nové obory.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku