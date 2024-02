S aktuálními módními trendy se o víkendu obchodníci seznámí v prostorách brněnského výstaviště. Dvaašedesátý ročník veletrhu Styl a Kabo letos organizátoři věnují svatbám.

Veletrhy Styl a Kabo 2023. Hlavní módní přehlídka. | Video: Deník/Sabir Agaralov

Kromě nejnovějších modelů se mohou lidé seznámit i s vizí budoucnosti. Studenti textilních škol tam totiž představí kolekci s názvem Svatba v roce 2050.

K prezentaci oděvů poslouží především módní přehlídky. Program bude ale široký. „Součástí budou i doprovodné služby, především svatební dekorace. Vystavena bude například i limuzína,“ sdělil ředitel veletrhů Martin Škarka. Návštěvníci také využijí stánky s líčením nebo půjčovny šatů.

Kromě svatebních kolekcí mnoho firem představí také tradiční módu, včetně spodního prádla, doplňků i kožené galanterie. Veletrhů se zúčastní i známé tváře jako Andrea Verešová, Eva Decastelo, Tereza Fajksová, Iveta Vítová Lutovská a Gabriela Lašková.

Významné bude i téma udržitelnost. Lidé se mohou zúčastnit několika přednášek, na kterých se o své zkušenosti podělí i mladá návrhářka Linda Havrlíková. „Je důležitou představitelkou generace, která se o pomalou módu zajímá. Lidé jako ona přináší nový elán a český textilní průmysl je tak na dobré cestě k větší udržitelnosti,“ vysvětlil ředitel Asociace textilního a kožedělného průmyslu Jiří Česal.

Právě podpora mladé generace v textilním i obuvnickém odvětví je jedním z cílů akce. Česká obuvnická a kožedělná asociace, která na veletrhu spolupracuje, se snaží nalákat mladé lidi, kteří v řemeslu akutně chybí. „Se Zlínským krajem a Střední průmyslovou školou polytechnickou jednáme o vzniku nového technického oboru zaměřeného na obuvnictví,“ zmínila ředitelka asociace Vlasta Mayerová. Pokud plán uspěje, první studenti nastoupí v září 2025.

Mimo českých a slovenských výrobců dostanou na výstavišti prostor i zástupci zahraničních podniků, včetně německých, pakistánských nebo italských. Své produkty tam dohromady představí 333 značek z dvanácti zemí.

Akce funguje ve stylu B2B (obchodník obchodníkovi - pozn. red.), veřejnosti je tedy nepřístupná. V pátek a sobotu mohou zájemci veletrhy navštívit od devíti do šesti hodin odpoledne, v neděli se zavírací doba posune na čtvrtou hodinu odpolední. Základní vstupné stojí pět set korun, pro děti do patnácti let je zdarma.