Ve zverimexu poblíž Halasova náměstí bude neomezený nákup možný od 14. října. „Pokud vše bude fungovat jak má, tak to bude super. Otevírací doba se mi ne vždy hodí, takže se nebudu muset omezovat. Jelikož jsem sama pracovala v chovatelských potřebách, nebude mi chybět ani to, že by se mnou prodavač mluvil a něco nabízel," vyjádřila se pravidelná zákaznice zverimexu, která se redaktorce Deníku představila jako Klára.