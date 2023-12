Německý dům na dnešním Moravském náměstí slavnostně otevřeli 17. května 1891. Vznikl jako kulturní a společenské centrum pro brněnské Němce, za okupace se proměnil v centrum nacionalismu a Brňanům se stal trnem v oku. Po druhé světové válce jej nechali odstřelit. Nyní už budovy zbylo jen torzo.

Nálezy pozůstatků Německého domu. | Foto: Se souhlasem radnice Brna-střed

Zástupci městské části Brno-střed v tuto chvíli řeší pravidelný a odpovídající dohled nad stavem těchto prostor.

„S ohledem na historické souvislosti chceme k prostorům v budoucnosti přistupovat s odpovídající pietou a nechceme je využívat jako turistickou atrakci. V úvahu připadá možnost začlenit tyto prostory do tematických komentovaných prohlídkových okruhů, které pořádá TIC Brno," řekl starosta centrální městské části Vojtěch Mencl.

Opravy na Moravském náměstí v Brně: ze země tahají zbytky Německého domu

Podle architekta a odborníka na brněnské podzemí Aleše Svobody jsou suterénní prostory Německého domu v pořádku. Lidé by zpřístupnění budovy, která dříve nesla symboliku nacistického režimu, přivítali. „Pokud by byly prostory přístupné, určitě bych se tam ráda zašla podívat. Myslím si, že by bylo pěkné ukázat i tu válečnou symboliku,“ míní studentka Eliška Němcová.

Druhý suterén Německého domu objevil tým odborníků na konci roku 2020. „Udělali jsme průzkum na místech bývalého domu. Věděli jsme pouze o prvním suterénu, kde byly například restaurace a bowling. Při průzkumu jsme použili sondu a zjistili jsme, že se zde nachází i druhý suterén, který sloužil především jako technické zázemí zmíněných podniků,“ uvedl garant záchrany brněnského podzemí Aleš Svoboda.

Doplatil na nacismus: Brňané nechali Německý dům vyhořet. Pak ho odpálili

V nově objevených prostorách se nachází třináct místností. „Vstup do prostor je možný přímo z parku na Moravském náměstí. Staticky je podlaží v pořádku a není tam žádný velký problém, který by znemožňoval vstup turistům. Takže by stačila pouze malá investice do malých rekonstrukcí, a pokud se tam udělá nějaká zajímavá expozice, může to být turisticky zajímavé místo,“ popsal Svoboda.

V původních plánech Německého domu plán druhých podzemních prostor chybí. „Původní plány Německého domu zaznamenávají pouze půdorysy jednotlivých pater a prvního suterénu. Předpokládáme tedy, že druhý suterén byl vystavěn dodatečně jako technický prostor. Nacházelo se zde zázemí kuchyní restaurací, obslužné prostory, vinný archiv i lednice,“ vysvětlil znalec brněnského podzemí.

Čištění suterénu Německého domu se uskutečnilo minulý rok jako součást oprav parku na Moravském náměstí. „Naprostá většina předmětů se dostala do suterénu spolu se sutí během demolice domu v roce 1945. Výjimkou byla již zmíněná vinotéky, jejíž pozůstatky se nacházely tam, kde regály s lahvemi původně stály a byly tak zdokumentovány přímo na místě,“ zmínila Barbora Kachlířová z Muzea města Brna.

ZAJÍMAVÉ NÁLEZY

Z jediného alespoň částečně dochovaného prostoru Německého domu patří k nejvýznamnějším nálezům právě pozůstatky vinotéky. „Po ní se v místě kdysi stojících regálů zachovalo velké množství většinou rozbitých lahví, které nám po letech umožňují nahlédnout do alkoholového nápojového lístku Německého domu. V oblibě byly od nejrůznějších vín přes likéry po tvrdý alkohol jako například meruňkovici,“ přiblížila Kachlířová.

Německý dům se vrátil. Připomíná jej stavba jako obrovské lešení

Kromě vinotéky byly v suterénu objeveny i úlomky dobového nádobí či ozdob.

„K dalším nálezům patří mobilní i nemobilní vybavení budovy, za které stojí zmínit zlomky porcelánového vybavení místního klubu a kavárny s označením Německého domu, ozdobné kování dveřního zámku, nebo pozůstatky nejrůznějších ozdobných kamenických článků budovy, jako například ostění portálu nebo ozdoba střechy,“ dodala Kachlířová.