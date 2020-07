Studenti pod vedením profesora Michala Gabriela měli původně začít vystavovat už na začátku června. „Svoje díla nestihli dokončit včas. Kvůli koronavirové krizi neměli přístup do univerzitních ateliérů," vysvětlila vedoucí botanické zahrady Magdaléna Chytrá. V zahradě brzy přibudou další tři díla, na kterých jejich autoři stále ještě pracují.

Umělec Ľubomír Kralovič v zahradě vystavuje potřetí, letos si mohou návštěvníci prohlédnout jeho sochu Zápasník. „Je nastříkaný na oranžovo a v životní velikosti. Použil jsem na něj polyesterovou pryskyřici," popsal Kralovič. Ze stejného materiálu je většina vystavených děl, pryskyřice je totiž odolná a vhodná do venkovních prostor.

Šíření koronaviru a s tím spojeným opatřením připisují zaměstnanci botanické zahrady také snížený zájem o výstavu soch. „Vstup je zdarma, neevidujeme proto přesné počty návštěvníků. Obecně jich je však znatelně méně," sdělila Chytrá. Méně lidí podle ní navštěvuje nejen Sochy mezi květy, ale i samotnou zahradu.

Tomáš Zdvořáček z výtvarné fakulty letos v zahradě svoje díla nemá. Pomáhal svým spolužákům s jejich výtvory a podílel se na organizaci. „Letos na výstavě chybí výrobky za celý semestr, po který jsme nemohli tvořit. Prací je neobvykle málo," řekl Zdvořáček. „Vzhledem k situaci jsem rád, že se nám vůbec podařilo výstavu uspořádat," dodal.

Přesto dovedou sochy zaujmout návštěvníky zahrady i náhodné kolemjdoucí. Student Petr Hykš se do zahrady přišel podívat na květiny, sochy ho upoutaly. „Když už jsem tady, sochy si určitě prohlédnu. Z dřívějších ročníků si pamatuji zvířecí sochy, hlavně žraloka. Jsem zvědavý, jestli tu letos uvidím něco podobně zajímavého," řekl Hykš.

Do zahrady mohou zájemci zajít denně od devíti do pěti hodin, vstup je zdarma. Výstavu bude možné navštívit až do konce září. „V pracovní dny se vstupuje z Kotlářské ulice přes vrátnici přírodovědecké fakulty, o víkendu je otevřen vstup od tramvajové zastávky Konečného náměstí na ulici Veveří," upřesnila za botanickou zahradu Hana Ondrušková.

IVA KOVAČIČOVÁ