Studnu překrývaly železobetonové panely, proto o ní nikdo nevěděl. Dělníci ji objevili náhodou při stavbě tramvajové trati na Plotní ulici v Brně. Stojí přímo před domem ve Svatopetrské 18. Před zasypáním ji bránil starosta Brna-jih Josef Haluza. „Vážím si práce našich předků a chci, aby ji viděli i lidé. Tak jsme studnu udělali lidem přístupnou. Zachránil jsem ji vlastním tělem,“ smál se.

Studna pochází z 19. století a odkazuje na historii Komárova. V té době byla důležitým vodním zdrojem pro továrnu na mýdla a stearinové svíčky.

Má vysokou hladinu spodní vody. Stojí totiž na místě, kde si jsou nejblíže tamní tři řeky – Svratka, Svitava a Ponávka. Studna je hluboká sedm a půl metru a široká tři metry.

Znalec brněnského podzemí Aleš Svoboda chtěl, aby do ní bylo vidět. „Bohužel to hydrogeologické předpisy nedovolují. Musí být zakrytá, nemůže být ani pod sklem, ani sluneční paprsky do ní nesmí padat,“ informoval.

Ústí studny umělecky zpracoval kovář Pavel Tasovský. Kovový prvek symbolicky představuje povodí tří řek. „Jsou to tři ocelové pláty ve tvaru víru, které se do sebe protínají. Každý plát nese název jedné řeky a každý má jiný odstín modré,“ popsal dílo znalec Svoboda.

Celá stavba za dva miliony korun dosahuje výšky stoleté vody z roku 1845. V noci bude nasvícená.