Vysnila si dráhu baletky, ve třinácti letech jí kariéru překazila rakovina. Kolotoč chemoterapie prožívala dnes patnáctiletá Michaela Vronková téměř dva roky. „Podařilo se mi vyváznout díky léčbě na míru. Onkologové mi tehdy nasadili léky přímo pro můj typ nádoru,“ vzpomíná dívka. Kvalitní podpůrná péče je nyní cílem Masarykova onkologického ústavu. Zlepšení komfortu pacientů proto podpoří dostavbou Švejdova pavilonu.

Projekt zahrne šestnáct nových ambulancí a sedmapadesát parkovacích míst. Vyroste na šesti patrech, obsáhne centrální evidenci nebo centrum podpůrné péče a genetického poradenství. V nejvyšším patře najdou lidé prostory zdravotních pojišťoven a vyhlídkovou terasu. „Součástí bude eliptické atrium tvořící hlavní společenské centrum areálu. Kromě toho řeší projekt i chodníky a venkovní parkování pro dvaadvacet aut,“ přiblížil primátorčin náměstek Petr Hladík.

Modernizace onkologického ústavu



Rozšíří stávající Švejdův pavilon o šestnáct nových ambulancí, několik desítek parkovacích míst nebo vyhlídkovou terasu.



Zlepší pacientům přístup k inovativní medicíně a zkvalitní podpůrnou péči.



Zahrne výstavbu Centra onkologické prevence, které vznikne v areálu bývalé transfúzní stanice na Žlutém kopci.



Vyjde na necelou miliardu korun vyčleněnou z evropských fondů, první pacienti se na místo podívají zřejmě za čtyři roky.

Brněnští radní dali rozšíření nedávno zelenou. „Jménem města jsme měli pouze jediný požadavek, a to osázení plochých střech rostlinami, které nebudou náročné na údržbu,“ vysvětlil radní pro oblast územního plánování Filip Chvátal.

Dostavbou chce ústav pacientům zajistit lepší přístup k inovacím a kvalitnější podpůrnou péči. Součástí se proto stane Centrum prvního kontaktu, Informační a edukační centrum a Centrum podpůrné péče.

„Za posledních dvacet let se u nás počet ambulantních ošetření zdvojnásobil na skoro čtvrt milionu ročně. Modernizací pavilonu tak získáme nejenom potřebné prostory pro rozvoj, ale i nový vstup do areálu od kruhového objezdu z Vaňkova náměstí. To pomůže lépe organizovat příchod nemocných, což se v době pandemie ukázalo jako důležité,“ uvedl ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda.

Kromě rozšíření Švejdova pavilonu investuje instituce v budoucnu také do výstavby nového Centra onkologické prevence. Prostory na brněnském Žlutém kopci plánují od zbytku ústavu oddělit. „Především chceme snížit dopad nežádoucích účinků, které negativně ovlivňují návrat vyléčených pacientů do života,“ řekla tamní mluvčí Anna Svobodová.

Přestavba je součástí Národního plánu obnovy, ve kterém je pro Masarykův onkologický ústav vyčleněných 826 milionů korun z evropských fondů. Dostavbu Švejdova pavilonu pokryje přibližně polovina dotace, s modernizací začnou dělníci zřejmě za dva roky. Rozšíření má být společně s centrem prevence hotové v roce 2025.