Dekorace je decentní, aby ladila k sakrální stavbě. „Dali jsme přednost jednobarevným bílým světlům ve tvaru rampouchů imitujících tání, před barevnými. Je to takové více důstojné,“ vysvětlil bohunický místostarosta Milan Hrdlička.

Vánoční výzdobu instalují kvalifikovaní odborníci. „Je to vysoko, takže to provádí z plošiny. Navíc zodpovídají za bezpečný proud v osvětlení, aby to nikoho nekoplo,“ doplnil místostarosta.

Světelnou výzdobu bohunické kapličky chválí administrátor farnosti Rostislav Toman. „Každoročně dělá radost lidem, kteří sem v předvánočním čase přijdou k modlidbám,“ sdělil Toman.