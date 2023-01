Prvních pár minut i tak dochází k chybám. Někde karton přečuhuje, jinde zase nedoléhá. Velkou část z těchto "nepodarků" se daří zachytit už při výrobě, některé ale postoupí do další fáze výroby. Ta se odehrává o patro níž, ve sklepě, ze kterého se line silná a těžká vůně tavících se vosků. V největší sklepní místnosti se totiž na starých vařičích v otlučených hrncích vaří tak trochu jiná svíčková. „Svíčky máme většinou od dárců, nosili nám to, co měli zrovna doma. Dokonce máme i zbytky svící z farností. Cokoliv, co se dá roztopit," říká Ferenc.

Tašky a pytle s darovaným voskem stojí podél stěny místností, ve které se taví. Ve světlém pytli je velká hromada drobných svíček ze včelího vosku. Z tašky opodál vyčuhuje balení kahánků a v několika krabicích se třpytí vánoční hvězdy s knotem. Roztavený vosk v hrncích přenáší dobrovolnice do vedlejší chodby, kde jej v podřepu přelívají dvě ženy do připravených plechovek se srolovaným kartonem. „Chceme pomáhat našim vojákům. Víme, že všechno tohle se odveze k nám domů, na Ukrajinu," vysvětluje Olha Maksymenko.

Přelívání vosku trvá a nejde udělat najednou. Vosk totiž při tuhnutí klesá v plechovce níž a níž, a tak se musí dolívat na několikrát. Když dosáhne okraje a ztuhne, je svíce hotová. Trčí z ní jen úzká kartonová trubička, která slouží místo knotu. Po zapálení se skrze ni dostane plamen níže ke zbytku kartonu a ve výsledku hoří postupně celý vnitřek plechovky velkým plamenem. „Kluci v Bachmutu říkali, že to vydrží i sedm hodin. Zahřeje to ruce a někdo říkal, že se na tom dá ohřát i guláš," usměje se Ferenc. Hnutí Brontosaurus už totiž na Ukrajinu dříve svíčky poslalo.

Teď se to od něj učí dobrovolníci z Vesny. A nejen ti. Na vyrábění svící dorazili i dva skauti. Pozorně si celý proces prohlíží, prochází všemi místnostmi a nechávají si výrobu vysvětlit. Později chtějí sami stejným způsobem pomáhat. Svíce jsou totiž nejvíce potřeba právě teď, v zimních měsících.

V samotné Vesně se výroba koná už podruhé. Poprvé se do svící pustili před dvěma týdny, kdy dobrovolníci vytvořili více než sto dvacet svící. „Po hodině a půl nám došel vosk, i když jsme ho měli vcelku hodně," říká ředitelka Vesny Barbora Antonová. Zákopové svíce potom přes organizaci, která jezdí na Ukrajinu pomáhat, pošlou potřebným.