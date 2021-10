Brno a Jihomoravský kraj se zároveň zúčastní světové výstavy EXPO v Dubaji s expozicí na téma spojení dvou světů Micro & Macro. „Věda a technologie z našeho regionu pronikly nejen do celého světa, ale i za hranice stratosféry. Když už jsme vidět na EXPO v Dubaji, chceme i na jižní Moravě přiblížit vesmírné technologie a elektronovou mikroskopii,“ sdělil ředitel VIDA! science centra Lukáš Richter.

/FOTO/ Exponát, který pomocí projekce umístěné v dutém kvádru ukazuje dva neznámé a krásné světy, představili ve čtvrtek zástupci VIDA! science centra, města a kraje. Zážitek umocňuje použití LED pásů, termofolie a zrcadlového oblouku. Do 17. října bude exponát součástí expozice VIDA! science centra, pak bude putovat až do března po městech jižní Moravy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.