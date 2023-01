Investicí za čtvrt miliardy se v roce 2023 stane výstavba hojně diskutované multifunkční haly u výstaviště. Stavební práce vyjdou v budoucnu na bezmála čtyři a půl miliardy korun, podle opozičního zastupitele Matěje Hollana to však není dobrým rozhodnutím. „Bude to šíleně drahé, přičemž projekt nemá provozovatele a nikdo netuší, jak bude fungovat. Peníze jsou v současné době potřeba jinde. Například v podpoře obnovitelných zdrojů, nebo v úsporách energií. Vedení města již kvůli hale odepsalo opravu cest na ústředním hřbitově a nemá ani peníze na opravy městských bytů. Vše teď jde do haly. Je tristní a nezodpovědné vyhazovat peníze do takovéto černé díry,“ kritizoval nedávno Hollan.