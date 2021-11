V sobotu míří do pavilonu A Erika Hajná se svými dvěma dcerami. Koná se tam taneční Dance Life festival a soutěž o nejlepší taneční skupinu roku. „Přišla jsem sem hlavně kvůli dcerám, abych je podpořila v soutěžení. Nejlepší tanečníci se dostanou do televizního finále, které bude dnes večer v České televizi,“ svěřuje se mladá žena. Vzápětí ještě dodává, že festival je dobře zorganizovaný a koná se v pěkné prosvětlené hale.

Návštěvníci tanečního festivalu jsou především rodiče či příbuzní vystupujících. „Vnučka dnes soutěží v kategorii jednotlivců, ale i ve skupině. V jednotlivcích se ji dnes tolik nedařilo, ale věřím, že ve skupině zazáří. Užívám si to, protože je tu neskutečná energická atmosféra a super moderátor,“ pochvaluje si babička Jana Stallmachová, zatímco se občerstvuje slanou pochoutkou ze stánku s občerstvením.

Vystoupení si užívá i předseda poroty Jiří Buroň. „Poslední dva roky byly soutěže jen online, takže je to příjemná změna sedět u pódia. Navíc je vidět, že účastníci pilně trénovali a našili kostýmy, aby se konečně mohli ukázat naživo. Dnes předvádějí super výkony,“ raduje se porotce.

Na taneční události roku nechybí ani vedoucí soutěže Czech Dance Masters David Nováček. „Soutěží tu děti i dospělí v sólech, duetech a malých skupinách do sedmi tanečníků v různých disciplínách. Uvidíme párové, moderní, ale i břišní tance, disco a jazz,“ říká vedoucí a už spěchá na pódium vyhlašovat první výsledky a předávat ceny.

Další taneční parkety jsou v pavilonu E. Vystupují tam baletní soubory či páry ve standardních tancích. Také se tam konají taneční workshopy. „Přišla jsem sem s kolegy speciálně na workshopy načerpat inspiraci, protože všichni učíme v umělecké škole,“ popisuje Lucia Janášová, která u toho obdivuje tanečníky standardních tanců.

Milovníci počítačových her se shromažďují v pavilonu B. Pohybují se tam i lidé převlečení za oblíbené herní charaktery. Mistrovství České republiky v počítačové hře Counter Strike tam bedlivě sleduje Vojtěch Sakula. „Dříve jsem pracoval v počítačové branži a přišel jsem se podívat kam se to dál vyvíjí a jak rychle se to mění. Klukům to pěkně střílí, před pár lety jsem to hrál taky“ vzpomíná mladý muž.

Basketbalisté, badmintonisté a parkouristé řádí v pavilonu P, který je věnován sportu. Koná se tam i druhé Mistrovství České republiky v parkouru v Brně tedy překonávání libovolných překážek. Návštěvníci mají možnost si vyzkoušet adrenalinový skok až ze třinácti metrů do duchny či si zasoutěžit ve šplhu na laně bez použití nohou.