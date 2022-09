Systém je ojedinělý v České republice i Evropě. „Hlavním dlouhodobým cílem tohoto řešení je umožnit nabíjet maximálnímu počtu elektromobilistů, aniž by bylo nutné vybudovat pro každého extra nabíjecí stanici, což by bylo nereálné. Běžný uživatel nabíjí svůj vůz jedenkrát až dvakrát týdně, takže s novým rezervačním systémem bude možné obsloužit opravdu velké množství lidí bez toho, aby se parkovací místa zahltila nabíjecími stanicemi,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Podle generálního ředitele brněnských tepláren Petra Fajmona je pro rychlý rozvoj elektromobility potřeba také pro majitele elektromobilů zajistit všechny služby tak, aby vše bylo maximálně komfortní. „Přes řídicí systém dohlížející na funkčnost stanic, přes rezervaci, až po samotnou fakturaci,“ zmínil.

Brno vzpomíná na královnu Alžbětu: na pietní místo nosí lidé svíčky, podívejte

S pomocí mobilní aplikace E-mobilita TB si registrovaný zákazník pohodlně vyhledá nejbližší nabíjecí stanici a ověří si, zda je obsazena, nebo volná k dobíjení. Může tam také sledovat souhrnné informace o nabíjení: využité nabíjecí stanice, nabité kilowatthodiny a cenu.

Elektromobilista si může až s dvoutýdenním předstihem rezervovat u vybrané stanice konkrétní den a časový úsek, zatím v rozmezí od šesti hodin večer do šesti hodin ráno. „Na základě zkušeností víme, že většina lidí si vůz nabijí poté, co přijde domů z práce, aby byl připravený na druhý den ráno. Rezervací si zaručí, že jim nabíjecí bod nevyužije nikdo jiný,“ vysvětlil vedoucí odboru elektromobility Tom Kratochvíl.

Při Dni čisté mobility otevřou 40. nabíjecí stanici pro elektromobily

Pokud do dvou hodin od počátku rezervovaného času k nabíjení nedojde, nabíjecí bod se uvolní všem a zákazníkovi bude na určitý čas znemožněna další rezervace. „U našich nabíječek v obydlených částech Brna lze standardně současně nabíjet dva elektromobily. I pokud by tedy lidé nabíjeli pouze v noci, tak každá ze stanic je schopna obsloužit za týden čtrnáct lidí. Prostřednictvím rezervace si elekromobilisté sami mohou vybrat den nabíjení tak, jak jim to bude vyhovovat,“ míní Kratochvíl.

Rezervační systém lidé nemohou využít u rychlonabíjecích stanicích Tepláren Brno na Červeném mlýně, Špitálce, v Galerii Vaňkovka a Olympii Brno, ani u běžných stanic, které společnost provozuje v obchodních centrech Vaňkovka a Olympia.

Do konce letošního roku teplárny rozšíří svoji síť na minimálně padesát stanic, tedy zhruba na sto nabíjecích bodů. „Většina jich bude umístěna na brněnských sídlištích, kdy například v Líšní, nebo v Bystrci budeme mít na konci roku už pět veřejných stanic. Naopak v Medlánkách, nebo v Komíně otevřeme naše první stanice v těchto městských částech,“ doplnil Kratochvíl. Do konce roku 2030 jejich počet má stoupnout na tři sta.