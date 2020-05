Nouze o zákazníky nebyla ani ve studiu Tattoo Dragon na náměstí Svobody v Brně. V Domě pánů z Lipé měli tatéři plné ruce práce. "Pořád je co dělat. Jen já jsem musel zrušil 138 objednaných lidí, a to je tady tak šest až sedm tatérů," řekl například tatér Jan Svoboda.

Bylo to pro mě první volno za patnáct let, říká brněnský tatér Josef Hanzl

Po více než dvou měsících, kdy doma hlídal kvůli epidemii covidu-19 malé děti, už se tatér Josef Hanzl těší do práce. Tento týden si chystá všechno, co potřebuje, aby v pondělí potěšil novým tetováním prvního zákazníka, který do studia Tattoo Dragoon v Brně přijde. Během karantény si chystal návrhy tetování a obrázky, ale moc toho kvůli dětem nestihl, řekl ČTK. Školky se podle něj otevřely v pravý čas, protože manželka už chodí do práce a on začne taky.

"Vlastně jsem získal neplánovaně prázdniny, které jsem posledních 15 let neměl. Kromě hlídání dětí jsem ještě musel přeobjednávat zákazníky a hledat jim volné termíny. Za jeden den stihnu jednoho zákazníka," řekl Hanzl.

I proto mu přijde divné, že kadeřnictví se mohla otevřít o dva týdny dříve než tetovací studia. "U nich se protočí deset zákazníků za den, u nás jeden. Určitě budeme mít roušky a jestli budou potřeba štíty, budou i štíty," řekl Hanzl.

Ve studiu je každý den šest tatérů ve třech místnostech. "Budeme tedy dva v místnosti, budeme dodržovat odstupy, to nebude problém," uvedl Hanzl. Žádné další změny do budoucna nečeká. "Bude to vypadat jako dřív, každý den jeden zákazník. Jen se museli přeobjednat," poznamenal.

Majitel studia využil čas nuceného zavření k tomu, aby interiéry mírně přestavěl a modernizoval. "Měli jsme to hezké a bude to ještě hezčí," řekl Hanzl, který si před otevřením své tatérské místo uklidí.

S kolegy, na něž se těší, už se stihl vidět ještě před opětovným nástupem do práce. "Byli jsme na pivku," dodal.