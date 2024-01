Milovníci motorek mají jedinečnou příležitost. Technické muzeum v Brně zahajuje ve středu 24. ledna novou výstavu nazvanou Ariel v českých zemích.

Technické muzeum v Brně otevře ve středu 24. ledna novou výstavu s názvem Ariel v českých zemích. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Na ploše šesti set metrů čtverečních se mohou návštěvníci kochat pohledem na anglické kousky, které se vyráběly od roku 1898 a od dvacátých let dvacátého století si je mohli koupit lidé i v českých zemích.

Velká část výstavy je věnovaná prezentaci konkrétních motocyklů, a to v dosud nevídaném počtu čtyřiačtyřiceti kusů. Zájemci se seznámí i s dobovými originály, jako jsou vývěsní cedule, vlajky, součástky a motory či dobové prospekty a fotografie. „Název značky Ariel sahá až do roku 1870,“ uvedla kurátorka výstavy Sylvie Zouharová Dyková z Technického muzea v Brně. Jak doplnila, výstava bude v Brně k vidění do 31. března. Více informací najdu zájemci ZDE.

S prodejem motocyklů značky Ariel začala v roce 1924 v českých zemích firma Julius Josefovič Co. ve Varnsdorfu. O dva roky později získala generální zastoupení této značky pražská firma Štěpař, Hanák a spol., která ji dokázala velmi dobře zpropagovat a rozšířit na území tehdejšího Československa.

Nedílnou součástí výstavy je také historie Českého Ariel klubu, který v roce 2023 oslavil dvacet let své existence. „V současné době má náš klub přes sto dvacet členů, z nichž dvě třetiny vlastní pojízdný motocykl. Strojů v různém stavu kompletnosti je přes dvě stě kusů,“ upřesnil prezident Českého Ariel klubu Tomáš Zikmund.

Při příležitost desátého výročí klubu v roce 2013 uspořádali výstavu, na níž si návštěvníci mohli prohlédnout téměř třicet motocyklů značky Ariel. Místo konání nebylo vybráno náhodně – akce se uskutečnila přímo na dvoře domu ve Schnirchově ulici v Praze 7, kde dříve sídlila firma Štěpař, Hanák a spol.