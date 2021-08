Před areálem si lidé prohlédnou osobní a vojenské vozy ze sbírek technického muzea, z centra Brna dopraví návštěvníky přímo na místo vybrané historické soupravy hromadné dopravy. „Tramvaje a autobusy pojedou z náměstí Svobody zhruba v patnáctiminutových intervalech, v zastávce Technické muzeum směrem do centra na chvíli zastaví, aby si je lidé stihli prohlédnout,“ přiblížil náměstek ředitele pro Odbor vědy a techniky Josef Večeřa.

Za použití dobové zvukové techniky si návštěvníci v expozici parních motorů poslechnou koncert kapely The 6 Fireballs, v prostorách za muzeem zhlédnou nejmladší zájemci loutkové představení Dobrodružství Šroubka a Matičky. „Děti se rovněž blíže seznámí s postupem restaurování houpacího koníka z počátku minulého století, zhotoveného kombinací nejrůznějších autentických materiálů,“ vylíčila náměstkyně ředitele Alena Selucká.

Cílem organizátorů je přilákat především rodiny s dětmi, aby si i nejmladší návštěvníci prohlédli různou techniku na vlastní oči. „Odpoledne chystáme komentovanou prezentační jízdu historickou technikou, kterou završí právě prezentace obnoveného letounu L410. Doprava vozy z muzejní sbírky je zdarma,“ doplnil Josef Večeřa.

Výluka šaliny

Kvůli oslavám čeká tramvajovou linku 12 ve směru do zastávky Technologický park jednodenní výluka. Tramvaj svou jízdu ukončí mimořádně už v zastávce Červinkova. Uzavřena bude také část Purkyňovy ulice, od zastávky Červinkova až po křižovatku za zastávkou Technické muzeum. Omezení potrvají od deváté dopoledne do sedmi do večera.

V Technické herně vyzkouší lidé plně funkční počítače z osmibitové éry a historické televizní hry. Zájemci poprvé uvidí arkádové simulátory ATARI San Francisco RUSH Extreme Racing z roku 1996 a simulátor jízdy na čtyřkolce ATV Track z roku 2002. Pořadatelé představí také novou knihu, která shrnuje šest desetiletí technického muzea od osamostatnění až po plány do budoucna. Těší se na ni například Kristýna Novosádová. „Jsem nadšená čtenářka, ráda si rozšířím obzory technickými tématy,“ uvedla mladá žena.

Areál zájemci navštíví v sobotu od desíti dopoledne, vstupné je zdarma. Narozeninový program večer zakončí koncert legendární rockové kapely Žlutý pes. Své brány otevřelo brněnské technické muzeum prvním návštěvníkům 1. ledna 1961. V současné době nabízí sedmnáct stálých expozic a takzvanou Technickou hernu.