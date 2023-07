Model noční podoby planety Země, ozářená pouze světlem doprovázejícím lidskou civilizaci. To je Temnalóna, která letos rozšířila sbírku obřích modelů vesmírných těles v areálu Hvězdárny a planetária Brno na Kraví hoře. Od úterý Temnalónu obdivují návštěvníci. Vůbec poprvé ji vidí nafouknutou, v pondělí odpoledne zůstává v obří velikosti jen Temnalóna.

Temnalóna v areálu Hvězdárny a planetária Brno na Kraví hoře. | Video: Deník/Sabir Agalarov

Model tradičně vznikl v Brně. Jeho grafickou podobu navrhli architekti světla Jan Machát a Michal Okleštěk z uskupení Visualove, o tisk a sešití se postarali pracovníci společnosti Kubíček Factory. Od pondělí 10. do neděle 16. července, respektive od úterý 1. do úterý 8. srpna 2023 Temnalónu lidé uvidí v rámci Festivalu planet. „Pro Hvězdárnu a planetárium Brno se tak jedná o nejprestižnější, nejnavštěvovanější a organizačně nejsložitější akci roku. Nechceme ale bezduchou atrakci, díky které vznikne bezpočet selfíček. Našim cílem je, aby obyvatelé našeho města zcela přirozeně žili astronomií, a aby považovali za samozřejmé, že se mohou z Kraví hory kdykoli vydat do vesmíru.“ řekl ředitel hvězdárny Jiří Dušek.

Unikátní vizuální zážitek na Kraví horu každoročně láká stále více lidí. „Vloni jich na Festival planet dorazilo sedmdesát tisíc,“ zmínila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

VIDEO: Bloudící mimozemšťani v Brně. Podívejte se, co nového stojí u hvězdárny

Už v minulých letech lidé mohli na Kraví hoře obdivovat i další obří modely vesmírných těles. Lunalón (Měsíc), Marsmeloun (Mars) a Heliosféra (Slunce).