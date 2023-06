/VIDEO/ Ekologičtější dřevní štěpka nahradí v příštích letech část spotřeby zemního plynu v Brně. Teplárny Brno postaví nový biomasový zdroj ve svém areálu v Obřanské ulici v Brně. Stavba symbolicky začala v pátek, kdy zástupci tepláren, města a zhotovitelských firem poklepali na základní kámen. Ten svou podobou připomíná odštípnutý kousek dřeva.

Teplárny Brno postaví nový biomasový zdroj ve svém areálu v Obřanské ulici v Brně. | Video: Deník/Michal Hrabal

Spuštění nového biomasového zdroje má zajistit Brnu snížení závislosti na zemním plynu. „Podaří se snížit spotřebu plynu potřebného k vytápění zhruba o patnáct procent, což povede i ke stabilizaci ceny tepla. Závislost na plynu je nyní osmdesátiprocentní. Je to i významný krok k ozdravení životního prostředí a poklesu emisí," sdělila brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Zkušební provoz nového zdroje je podle generálního ředitele tepláren Petra Fajmona v plánu na podzim roku 2024. Plný výkon má začít od topné sezony 2025/2026. „Celkové náklady na stavbu jsou 2,4 miliardy korun bez daně. Z větší části je pokryje dotace, zbytek uhradí Teplárny Brno z úvěru," zmínil Fajmon. Příprava projektu začala už v roce 2013.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Kromě zajištění stálé produkce tepla pro obyvatele Brna instalace štěpkového kotle umožní podle Fajmona i zvýšit výrobu na stávajícím zdroji. „Měli bychom tady vyrábět zhruba 500 tisíc gigajoulů tepla z dřevní štěpky, padesát tisíc megawatt elektrické energie. Cena tepla ze štěpky je zhruba pětkrát levnější, když si vezmu dnešní ceny. Navíc je tady úspora až sedmdesát tisíc kusů povolenek," vyčíslil Fajmon.

Štěpku z odpadního dřeva, zhruba v množství osmdesáti tisíc tun ročně, zajistí městská společnost Lesy města Brna. „Dřevo budeme vykupovat i od jiných subjektů, nebude pouze z brněnských městských lesů. Zhruba tři čtvrtiny musíme koupit," řekl ředitel Lesů města Brna Jiří Neshyba.

Budování zásobovacích prostorů je součástí stavby. „Sklad bude podtlakový, měl by mít kapacitu zhruba na sedm dní," uvedl Fajmon.

Štěpka bude dopravovaná do areálu výhradně po kolejích. „Nejenom štěpka, ale i odpad, tedy popílek. Předpokládáme, že to bude jednou denně velká vlaková souprava o dvaceti vagonech, kde štěpka bude v uzavřených kontejnerech, které se potom nasypou do skladu," přiblížil Fajmon.

Pro štěpkový kotel bude využívaný i stávající 217,5 metru vysoký komín, který je dominantou oblasti už od roku 1982. Staveniště je zcela oddělené od běžného teplárenského provozu. Vznikla i další vstupní brána. „Nyní nás čeká příprava na přeložení inženýrských sítí. Po odstranění původních potrubních mostů vzniknou nové, které povedou tak, aby se uvolnil prostor pro sklad paliva," popsal aktuální stav za Teplárny Brno Jiří Šamánek.