Po konci firmy Bohemia Energy, po němž v Česku zůstal takřka milion zákazníků bez dodávek energie, proměnily v polovině října Teplárny Brno své nové edukační středisko na zákaznické kontaktní centrum. „Až do Vánoc fungovalo i o víkendech, v době největší poptávky jsme uzavírali až 140 smluv denně. Možnost osobního jednání oceňovali hlavně důchodci, protože je pro ně tento způsob snadnější, než obvolávání různých dodavatelů,“ vysvětlil ředitel brněnských tepláren Petr Fajmon.

Po počátečním nepřetržitém provozu je kontaktní zákaznické centrum na Červeném mlýně aktuálně otevřeno v pondělí a ve středu od osmi hodin ráno po celé dopoledne, později pak od jedné do čtyř. „Chceme být pro Brňany jedničkou v zajištění jejich energetických potřeb. Své služby už dlouho nenabízíme jen firmám či bytovým družstvům, ale i koncovým zákazníkům. Věřím, že naše mnohaleté zkušenosti, stabilita a snad i brněnský patriotismus je to, co lidé hledají,“ doplnil Fajmon.

K uzavření smlouvy na dodávky elektřiny a plynu postačí doklad totožnosti, číslo účtu a fakturu z posledního vyúčtování. Návštěva není nijak závazná. Na základě faktury připraví zaměstnanci lidem srovnání ceny energií, teprve pak se zájemce může rozhodnout. Nabídku fixace je současně možné nastavit podle vlastních preferencí. „Především lidé postižení krachem nesolidních dodavatelů si uvědomili, že teplárny jako městská společnost pro ně mohou být stabilním partnerem, a využívají jejich nabídky na dodávky energií,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Turbulence na trhu postihly rovněž velké zákazníky, jako jsou firmy nebo úřady. Nečekaný pád dodavatele energií pomohly teplárny překlenout do ukončení výběrového řízení na dlouhodobého partnera třeba městské části Brno-střed.