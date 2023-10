Letošní září bylo v Brně nejteplejší od roku 1800, kdy začaly existovat meteorologické záznamy. Průměrná teplota dosáhla devatenáct a půl stupně Celsia, což je o pět stupňů více, než činí dlouhodobý průměr za roky 1961 až 1990. Taková odchylka je výjimečná. Informoval o tom server iDNES.cz.

Počasí, teploměr. Ilustrační foto. | Foto: Pixabay

Přispěl k tomu vliv několika okolností. „Většinou jsme byli pod vlivem tlakových výší a proudil k nám vzduch od jihu, který bývá teplejší. Počátkem září to byla již známá blokující tlaková výše Omega, která přinesla do Evropy vysoké teploty, ale do Řecka a do Španělska také výraznější srážky,“ vysvětlil klimatolog Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - Czech Globe.

V září padlo několik denních rekordů, odpolední maxima se pohybovala v některých dnech až okolo třiceti stupňů Celsia. Teplotní rekordy padaly na jihu Moravy i na konci měsíce. Ve čtvrtek 28. září meteorologové v Jihomoravském kraji naměřili na stanicích měřicích teplotu déle než třicet let devět teplotních rekordů pro tento den. Na Znojemsku pokořily teploty rekord starý sedmdesát let, ve Strážnici na Hodonínsku dokonce bezmála devadesátiletý rekord.

V Pohořelicích na Brněnsku či v Brodě nad Dyjí meteorologové naměřili 26,8 stupňů Celsia, což bylo na jihu Moravy ve čtvrtek nejvíce. V Kuchařovicích na Znojemsku padl rekord z roku 1953, ve čtvrtek 28. září tam naměřili 26,7 stupňů, tedy o dva a půl stupně více, než byl zmiňovaný rekord.

Ve Strážnici padl rekord z roku 1934, tehdy tam naměřili 26,5 stupňů a 28. září o dvě desetiny více. Rekordy padly například i v Brně-Tuřanech, Brně-Žabovřeskách či v Ivanovicích na Hané. Teplotní rekord padl i v pondělí 2. října v Kuchařovicích na Znojemsku. Nejvyšší odpolední teplota tam vystoupala na šestadvacet stupňů, dosavadní rekord z roku 2001 byl 25,7 stupně Celsia.

Tento i příští týdne mají odpolední maxima v Brně dosahovat 20 stupňů.