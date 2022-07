Zdroj: se souhlasem Virtuplex

Územní rozhodnutí získal projekt Dornych tento měsíc, stavební povolení očekává firma v první polovině příštího roku. Výstavbě podle brněnského radního pro územní plánování Filipa Chvátala nic nebrání. „Nový Dornych je v zásadě v souladu se stávajícím územním plánem, původně nevycházela pouze výška podlaží, kterou ale developer upravil. Výstavbě tak nic nestojí v cestě,“ sdělil Deníku Rovnost Chvátal.

Současný chátrající objekt ustoupí 216 bytům a tisícům metrů čtverečních kancelářských ploch. Do projektu musel developer zapracovat požadavky města, proto budou mít domy nanejvýš sedm nebo osm pater tak, aby zůstal zachovaný výhled na nedaleký Petrov. „Měli jsme několik podmínek. Patřil mezi ně právě průhled na Petrov, zachování stávající lávky k obchodnímu domu Vaňkovka a doplnění zeleně. Všem těmto požadavkům developer vyhověl,“ doplnil Chvátal.

Hlavu si lidé nebudou muset lámat ani s parkováním, které vznikne v podzemních garážích. Stavbu dělníci plynule napojí na uliční síť a podchod pod nedalekým nádražím, v budoucnu po přesunu hlavního nádraží také na systém městských parků v místě dnešního kolejiště. „Chceme vytvořit stále živý a volně přístupný veřejný prostor se všemi funkcemi, které k tomu patří. Proto zde kromě stávajícího využití pro obchody, služby a kanceláře doplňujeme i nájemní bydlení,“ uvedl za firmu Crestyl Jaromír Krb.

Tesco na Dornychu nahradí náměstí: investor požádal o demolici

Samozřejmostí se stane dobíjecí stanice pro elektroauta i elektrická kola, úsporné osvětlení, šatny se sprchami v kancelářích nebo využití dešťové vody pro závlahu zeleně a splachování. Ani obavy o nákupy v supermarketu Tesco zatím Brňané mít nemusí. „Minimálně do konce roku bude prodejna otevřená, plánovaná přeměna centra Dornych nebude mít dopad na naše zákazníky. Až do uzavření prodejny zde najdou servis v plném rozsahu. V připravovaném novém komplexu máme domluvené nové prostory pro Tesco, prodejna se po dobu výstavby do jiné lokality přesouvat nebude,“ ujistil za řetězec tamní mluvčí Michal Kuzmiak.

Po celou dobu výstavby zachovají dělníci průchod od vlakového nádraží na jih, a to včetně stávající lávky, k níž povedou provizorní eskalátory. Hotovo má být za čtyři roky, stavba vyjde přibližně na sedm miliard korun. Někteří Brňané jsou však vůči proměně plochy za hlavním nádražím kritičtí. „Osobně s proměnou nesouhlasím. V Brně je víc než dost náměstí, Tesco tady takto stojí už dlouho a já jsem na něj zvyklá,“ kroutila hlavou třeba Kateřina Hudcová.

Nynější obchodní dům Prior vznikal od poloviny sedmdesátých do poloviny osmdesátých let. Současná podoba je výsledkem přestavby z několika různých návrhů. „Potřeba postavit Prior v sedmdesátých letech rostla s tím, jak stávající prodejní plochy přestávaly vyhovovat moderním nárokům pro obchod. Zamýšlené nákupní centrum mělo na jednom místě soustředit maximální počet druhů zboží, získat přehlednou dispozici, a navíc v sobě striktně oddělit veřejný a interní provoz,“ popsal stavbu v Brněnském architektonickém manuálu Lukáš Kos.