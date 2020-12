Pasohlávky – Už jen pár dní řidiči jedoucí z Brna do Vídně po silnici I/52 budou využívat objízdné trasy. Most přes Nové Mlýny u Pasohlávek, který je od března kvůli rekonstrukci uzavřený, silničáři nejpozději v neděli zprovozní. V pondělí novou ocelovou konstrukci prověřila zatěžovací zkouška.

Postaralo se o ni šest plně naložených nákladních aut, které dohromady vážily 192 tun, což je více než nosnost mostu. „Naměřené hodnoty jsou nižší, než původní vypočítané,“ zmínil šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.

Silničářům ještě zbývá dokončit vodorovné dopravní značení, chybí také některé zádržné systémy a část povrchů. „Stavba je výjimečná zejména tím, že část betonáže museli dělat potápěči. Betony pod vodou byly v horším stavu, než jsme očekávali. Potápěčům navíc komplikovala práci zčeřená voda, která omezovala viditelnost,“ zmínil Fiala.

Složitější byla stavba i kvůli tomu, že most se nachází v ornitologicky významném území.

Most přes Nové Mlýny na I/52:



Délka: 113 metrů

Šířka: 12 metrů (šířka vozovky bude standardní pro silnici I. třídy)

Cyklostezka: 4,5 metru široká (bude hotová na jaře)

Cena: zhruba 295 milionů korun (včetně úprav krajských silnic v okolí)

Zprovoznění: nejpozději 13. prosince 2020

Uzavírka kvůli opravě mostu: od 11. března 2020

poloha: na silnici I/52 u Pasohlávek na Brněnsku, na trase mezi Brnem a Vídní

Na ukončení uzavírky už se těší třeba Petr Holec z Dolních Dunajovic na Břeclavsku. Do Brna jezdívá jednou týdně a omezení mu komplikovalo život. „Kdo to nezažil, nemůže o tom mluvit. Nejhorší asi bylo to, že objížďka v naší obci vedla kolem školy. Štěstí v neštěstí bylo, že škola byla část roku kvůli covidu zavřená,“ řekl.

Kamiony, které kvůli uzavírce jezdí už tři čtvrtě roku přes okolní vesnice, poničily tamní silnice. Ředitelství silnic a dálnic je slíbilo vrátit do původního stavu. „Na opravy máme vyčleněno asi čtyřicet milionů korun,“ vyčíslil Fiala.

Letos silničáři odstraní pouze bodové závady, aby byla možná zimní údržba silnic. „Jedno z míst je křižovatka na náměstí v Drnholci. Následně na jaře opravíme co největší úsek objízdné trasy,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Zdeněk Komůrka.

Drnholecký starosta Jan Ivičič si postěžoval, že kromě silnic se kamiony podepsaly také pod špatný stav tamních chodníků. „Někteří řidiči kamionů nám přes ně jezdí nebo na nich přímo parkují. Jsou plné příkopy odpadků, protože je v kolonách vyhazují za jízdy z oken,“ přiblížil.

Připomněl, že obyvatelé mají problémy s vyjížděním z bočních ulic na hlavní.