Aktuálně je na Covid-19 pozitivních přes třináct set Jihomoravanů. „V nemocnicích leží padesát nemocných, z toho jen čtyři trpí těžkými příznaky nemoci,“ uvedla ve středu za krajské hygieniky Renata Ciupek.

V reakci na zhoršení situace ve středu vedení Fakultní nemocnice Brno zakázalo návštěvy. Výjimkou budou doprovod rodiček na porodní sál a návštěvy dětí. „Pro pohyb v interiérech nemocnice stále platí povinnost nosit roušku,“ oznámil mluvčí nemocnice Pavel Žára.

Ve středu museli kvůli nákaze zavřít školní kuchyni Základní školy Tuháčkova v městské části Brno-Jih. „Na pátek jsme zároveň naplánovali ředitelské volno,“ uvedla ředitelka školy Jana Hanáková.

Pozitivní na Covid-19 je i jeden ze zaměstnanců Divadla Polárka. „Do neděle 4. října pozastavujeme veškerý provoz pro veřejnost,“ řekla vedoucí divadla Natálie Pelcová.

Odborníci z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jednají o možnosti zapojit se do testování nové vakcíny proti Covidu. Do studie by zapojily řádově stovky dobrovolníků.

Centrum v současnosti jedná s výrobcem vakcíny. „V Brně bychom provedli třetí fázi klinické studie, kdy je vakcína testována na vysokém počtu dobrovolníků a nepředpokládá se výskyt velkého množství nežádoucích účinků,“ uvedl ředitel výzkumného centra Pavel Iványi.

Oddělení klinických studií nemocnice u sv. Anny pracuje na desítkách studií ve všech fázích výzkumu. „Rádi bychom využili tuto příležitost. Bereme to jako určité potvrzení toho, že je naše nemocnice medicínsky na velmi vysoké úrovni,“ komentoval ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák.

O tom, zda se nemocnice zapojí do testování vakcíny, rozhodne její výrobce v nejbližších týdnech.

Na vakcíně proti Covidu pracují odborníci po celém světě. V současné době Světová zdravotnická organizace eviduje 169 možných očkovacích látek, 26 z nich je už v poslední fázi testů.