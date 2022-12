Opravy nádraží v Brně: Královo Pole o rok později, Židenice si ještě počkají

Provizorní oprava mostu v pátek omezila například provoz dálkových i regionálních vlaků Českých drah mezi brněnským hlavním nádražím a nádražím v brněnských Horních Heršpicích. Všechny vlaky linky Ex 3, tedy vlaky EuroCity mezi Prahou, Brnem, Břeclaví, Bratislavou a Budapeští a zpět a vlaky railjet Praha – Brno – Břeclav – Wien – Graz a zpět, jezdily v pátek mimořádně přes stanici Brno dolní nádraží. Vlaky tedy neobslouží stanici Brno hlavní nádraží. „Vlaky linky Ex 3 a R 19 mimořádně zastaví ve stanici Brno-Židenice pro snazší přestup mezi oběma zmíněnými linkami,“ přiblížil mluvčí Českých drah Emanuel Vittek.

Podle mluvčího firmy Kordis Květoslava Havlíka bude provoz od 24. do 26. prosince bez odklonů a omezení. „Mohou vznikat zpoždění do deseti minut," připustil. Od 27. do 30. prosince opět budou vlaky frekventované linky S3 mezi Židlochovicemi či Hustopečemi, Brnem a Tišnovem zastavovat na brněnském dolním nádraží.