Podle židenického starosty Aleše Mrázka má elektromobil pomoci především s odpady. „Chceme ho využít pro svoz biologického odpadu a k likvidaci černých skládek,“ sdělil starosta.

Vozidlo má několik výhod. „Je ekologičtější než klasické naftové automobily. Jeho provoz by měl být ekonomičtější. Nemá velké plošné zatížení, takže nebude ničit chodníky. Věřím, že naši občané ocení také to, že elektromobil je zcela tichý. Díky tomu je nebude obtěžovat zápach z výfuku, ale ani hluk,” zdůraznil Mrázek.

Maximální rychlost tohoto vozidla je padesát kilometrů za hodinu. Dá se nabíjet z běžné 230V zásuvky a na jedno nabití urazí až sto třiceti kilometrovou vzdálenost. Elektromobil je široký pouhých 1,2 metrů, což usnadní jeho pohyb v parcích a na chodnících. Z bezpečnostních důvodů je vybaven led rampou či parkovací kamerou.

Představitelé židenické městské části využili na nákup vozidla dotaci ve výši pět set tisíc korun. Zbytek zaplatili z rozpočtu městské části. „Pokud se nám to osvědčí, tak je to cesta, do které bychom mohli investovat,“ doplnil židenický starosta.