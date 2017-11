Tišnovské důchodce odveze na úřad nebo k lékaři taxi. Za dvacet korun

Tišnov /REPORTÁŽ/ - Park před tišnovskou nemocnicí ráno halí stín. V trávě okolo cesty stojí zvukaři, maskéři a technici. Kameramani zrovna ostří záběr, v režisérském stanu Jiří Strach kontroluje scénář. „Jedeme!“ ozve se z vysílačky. Padne klapka, všechno ztichne. Zazní „akce!“ a zraky všech se upírají na příjezdovou cestu. Přijíždí modré auto a z něj vystupují vyšetřovatelé. Doprovází pohublou ženu do psychiatrické léčebny. Když vejdou do budovy, je slyšet: „Stop, sjedeme to ještě jednou.“ To režisér žádá opakovaný záběr.