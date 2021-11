Chodci se na chvíli zastavují a se zájmem poslouchají. Jiní jen otočí hlavu. Lidé v kancelářích a bytech ale naopak trpí a zavírají okna. Ruch ulic historického centra Brna hlavně v létě a před Vánoci oživují pouliční umělci, takzvaní buskeři. Představitelé Brna-středu nyní projednávají návrh na jejich omezení, který by jim zakázal používat přídavné zesilovače a reproduktory.

Představitelé Brna-středu nyní projednávají návrh na omezení pouličních hudebníků, který by jim zakázal používat přídavné zesilovače a reproduktory. | Foto: Deník / Ondřej Kaloud

Nařízení se má týkat Masarykovy, České a Kobližné ulice. Na radnici Brna-středu zvažovali omezení už před loňským začátkem covidové pandemie, a to kvůli stížnostem. „Je velký rozdíl mezi tím, když někdo na ulici hraje na hudební nástroj a zpívá, anebo ho má napojený na zesilovač, reprobednu a zpívá do mikrofonu. Kolemjdoucí si může pomyslet, že je to pěkné, avšak lidé, kteří tam pracují nebo bydlí, mají často jiné pocity,“ vysvětlila mluvčí radnice Kateřina Dobešová.