Línou řekou na raftu s koktejlem v ruce, do vodního světa za vodotrysky a prolézačkami nebo rovnou na unikátní vodní horskou dráhu. Vedení zábavního parku Aqualand Moravia v Pasohlávkách na Brněnsku v úterý představilo nový venkovní areál. Na největším lákadle, obřím tobogánu, se lidé svezou už od příští středy.

Pasohlávky 30.6.2020 - zprovoznění unikátního tobogánu High Five v Aqualandu Moravia | Foto: Deník / Attila Racek

Nový tobogán High Five ve stylu horské dráhy měří 242 metrů a v pěti místech jede díky vodnímu proudu i do kopce. „Jízda není rychlá a trvá přibližně pětačtyřicet vteřin. Je to rodinný tobogán,“ uvádí šéf marketingu Aqualandu Moravia Tomáš Svoboda. Dodává, že za hodinu jej sjede až 250 lidí.