Když dělníci před dvěma lety odkryli při stavbě velkého městského okruhu skvost v podobě historické reklamy, nikdo ještě netušil, že se malba na své místo u brněnského Tomkova náměstí zanedlouho vrátí. Ačkoliv dnes původní inzerce spočívá pod novým zateplením husovické sokolovny, pracují odborníci na výmalbě reklamy podle původního vzhledu.

Historická reklama vznikla zřejmě v první polovině třicátých let, po jejím znovuodhalení po téměř devadesáti letech vznikla nejen na sociálních sítích rozsáhlá pátrací akce, díky níž se povedlo odhalit, jak reklama ve skutečnosti kdysi vypadala. „Z úrovně města k tomu byla vůle, původně měla být reklama hotová loni na podzim. To se ale nestihlo, a tak přesně devadesát let po jejím vzniku bude na sněhobílém štítu sokolovny namalovaná stejná inzerce odkazující na časy dávno minulé,“ napsal na svém facebookovém profilu starosta Brna-severu Martin Maleček.

Oproti originálu se na štítu fasády objeví výtvarně naznačený přízemní domek, který vedle sokolovny dříve stál. Přibude rovněž historický znak sokola umístěný do siluety zbouraného domku. Ne všichni jsou však z obnovení malby nadšení. „Jakkoliv mi stará odhalená reklama přišla fajn, přemalovat ji včetně reklamy na stále existující Alpu je ale bizarní volba. Osobně preferuji umělecké nástěnné malby. Očividně má obnova reklamy velkou podporu, uvidíme jak se povede,“ okomentoval například Jan Pokorný.

Hotovo by mohlo být už v příštím týdnu, naplánovaná je taktéž instalace informačního panelu, jenž zahrne údaje o firmách a živnostnících, kteří si před devadesáti lety reklamu na štítu husovické sokolovny zaplatili.

Neúplná reklamní malba objevená při bourání sokolovny své vysvětlení dlouhé měsíce postrádala. Pravděpodobným autorem až neuvěřitelně dokonale zachovalého díla byl Franz Klečka z brněnské ulice Cejl. „Pro Františka Klečku to musela být jedna z jeho posledních realizací, protože po roce 1933 už vzhledem k vysokému věku opustil své řemeslo a odešel na zasloužený odpočinek. Nicnedělání si ovšem moc neužil, zemřel v roce 1937,“ sdělila Deníku před časem Barbora Kachlířová z Muzea města Brna.