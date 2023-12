V pátek začne nová etapa prací na budování části velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova. Nově budou zprůjezdněny dvě ulice. Tato fáze potrvá do konce dubna příštího roku.

Od pátku vstoupí stavba velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova do nové fáze. | Foto: Kopeme za Brno

Práce na daném úseku velkého městského okruhu budou pokračovat. Řidiči budou přes Tomkovo náměstí nadále jezdit ve dvou jízdních pruzích v každém směru. „Nově budou zprůjezdněny ulice Cacovická a Valchařská. V křižovatce Provazníkovy ulice a Dukelská třída stále platí zákaz odbočení na Tomkovo náměstí nebo do Dukelské třídy," dodal mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Řidiči mířící z Cacovické či Soběšické ulice do Selské nebo Svatoplukovy tak nově nebudou muset jezdit objížďkou přes Husovický tunel a Provazníkovu. V pátek začínající etapa prací potrvá do dubna příštího roku. V té době by měl být podle harmonogramů prací dokončen celý nový most přes Svitavu.

Silničáři si od stavby části velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova slibují, že po jejím dokončení zde budou řidiči moci projet plynuleji a městská hromadná doprava nebude v oblasti nabírat taková zpoždění. Po zprovoznění velkého městského okruhu Rokytova podle nich výrazně poklesne dopravní zátěž křižovatek ulic Provazníkovy s Karlovou a Svatoplukovy s Rokytovou. Okolí má být méně dotčeno exhalacemi a hlukem.