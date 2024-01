Rekonstrukce má být rozdělená na dvě etapy. „Začátek první je naplánovaný na rok 2025. Letos by měla být hotová projektová dokumentace," sdělil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Vedení města se snaží o rekonstrukci podchodu. V posledních letech a měsících postupně z prostoru mizí jednotlivé stánky. „Podchod, jak nyní vypadá, je otřesný. Je to relikt divokých devadesátek. Vůbec neodpovídá modernímu městu jednadvacátého století. To je potřeba napravit," poznamenal brněnský radní Jiří Oliva.

Pro návštěvníky města je často prvním místem, které po příjezdu do Brna, uvidí. Hlavní vlakové nádraží však podle oslovených obyvatel není nejlepší reklamou pro město. „Nádraží i okolí jsou hrozné, hlavně podchod. Je tu hodně bezdomovců , takže se tady necítím nejlíp,“ svěřila se například Eva Pospíšilová.

Kromě prostor podchodu není pro lidi přítětivý ani prostor před nádražím, kde se hlavně při vyšších venkovních teplotách vyskytují lidé bez domova. O kontrolu se tam starají strážníci. „Nejčastěji v okolí hlavního nádraží kolegové postihují pití alkoholu na veřejnosti, kouření na zastávkách a znečišťování ulic," vyjmenoval mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem. Jedná se o lokalitu, kterou hlídky kontrolují vůbec nejčastěji v celém Brně, jejich práce je tam podle Ghanema prakticky nepřetržitá.

KRÁDEŽE NA LAVIČKÁCH

U hlavního nádraží se potkává velké množství lidí a především v noci bývají podle strážníků mnozí z nich posilněni alkoholem. „To někdy vede k potyčkám. Specifikem této oblasti, proti němuž však kolegové systematicky bojují, jsou kapesní krádeže. Zloději si vybírají hlavně alkoholem zmožené cestující, případně osoby dřímající na lavičkách," zmínil Ghanem.

Někteří směřují kritiku také k nádražní budově. Například Jiřímu Obloukovi tam schází čekárny. Člověk tam podle něj nemá moc míst, kam si sednout. Situace změnila při rekonstrukci budovy. Zmizely prostory na sezení přímo ve vstupní hale, ale naopak přibyly lavičky v levém křídle budovy.

PODÍVEJTE SE NA JEDINEČNÉ VIDEO UKAZUJÍCÍ, JAK BUDE VYPADAT NOVÉ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ V BRNĚ: Zdroj: Benthem Crouwerl Architects a West8

„Výpravní budova je co do počtu míst k sezení kapacitně naplněna. V levém křídle byla změněna pozice laviček pro sezení do prostor takzvané Malé secese, které se po několika měsíčním vyhodnocení užívání jeví jako dobré řešení oproti původní variantě. V pravém křídle výpravní budovy nejsou další místa k sezení plánována. Ve výpravní budově jsou v souladu s veškerými normami, předpisy a jejich počet byl schválen Drážním úřadem," řekla zástupce výkonného ředitele Brno new station development Romana Stavinohová.

Firma, která má nádražní halu v pronájmu, nyní ve spolupráci s památkáři dokončuje rekonstrukci pravého křídla výpravní budovy. Stavební práce zahrnují i obnovu a zkulturnění společných prostor příjezdové haly. V příštích letech je navíc v plánu výstavba nového hlavního nádraží v lokalitě nynějšího dolního. Podle optimistických odhadů má být hotové v roce 2035.

NA STADIONU HOŘELO

Dalším místem, které je skvrnou města Brna, je bývalý fotbalový stadion za Lužánkami. Stánek, kde Zbrojovka získala v roce 1978 svůj jediný ligový titul už několik let chátrá. „Je to hrozné. Několikrát tu hořelo, lidé to tu ničí. Taky tady žije hodně bezdomovců,“ komentoval například Tomáš Černý.

Ke stadionu za Lužánkami míří namátkově hlídky strážníků na kontroly, případně prověřují ojedinělá oznámení. „Hlavní brána je zamčená a klíče k dispozici nemáme. Preventivní dohled proto spočívá především v monitorování okolí. V současné době ani neevidujeme podněty ohledně pohybu bezprizorních lidí. Poslední takové oznámení prověřovali strážníci přibližně před rokem," podotkl Ghanem.

V letošním roce je v plánu demolice stadionu, zástupci města už mají platný demoliční výměr. Důvodem je tristní statika a havarijní stav některých tribun. „Předpokládám, že k demolici by mohlo dojít v druhé polovině tohoto roku. Podle mých informací zatím není známý termín vypsání výběrového řízení na zhotovitele," uvedl brněnský radní pro sport Tomáš Aberl.

Co na místě stadionu vznikne, zatím není jasné. „Máme v plánu pojmout území komplexně. Novou architektonickou soutěží. Zadání ještě nemáme specifikováno, protože součástí bude i území, kde plánujeme cyklistický velodrom," nastínil Aberl. Nový fotbalový stadion vedení města plánuje v místě nynějšího velodromu na výstavišti.

OBLAST, KAM LIDÉ NERADI JEZDÍ

Už více než půlstoletí se kvůli velkému hluku, vysoké kriminalitě a omšelému vzhledu přezdívá části rozprostírající v blízkosti ulice Cejl takzvaný Brněnský Bronx. Lidé, kteří tam nebydlí, z ní mají respekt. „Je to oblast, kam nerad jezdím. Mám to zaškatulkované jako část města, kde je nepořádek, je to tam neopravené a docela nebezpečno,“ popsal například Ondřej Smekal.

Nejpříjemnou zkušenost má z této oblasti Patrik Obadal. „Naposledy, když jsem byl na Cejlu, necítil jsem se tam úplně komfortně. Šel jsem doprovodit kamarádku a všude kolem na nás řvali,“ zmínil mladík.

Hlídky městské policie nejčastěji v posledních letech v oblasti projednávaly přestupky spáchané porušením městské vyhlášky, která zakazuje požívání alkoholu na veřejném prostranství, dále rušení nočního klidu a občasné krádeže. „Ulici Cejl, Bratislavskou a další ulice spadající do vámi zmiňované lokality kontrolují strážníci místně příslušných revírů Střed a Sever pravidelně, každý den, při svých obchůzkách. Další kontroly provádí v těchto ulicích kolegové hlídkové služby příslušných revírů a strážníci celoměstských jednotek, tedy pořádkové a jednotky psovodů. A to v denních i nočních hodinách," vyjmenovala mluvčí strážníků Jana Pokorná.

POSTUPNÁ PROMĚNA

Lokalita se však v poslední době výrazně mění. Na Cejlu například v budoucnu vznikne sedm nových městských bytů. Byty naprojektuje firma Instinkt projekt, výsledky výběrového řízení schválili brněnští radní.

„V současné situaci, kdy jsou ceny nemovitostí neúměrně vysoké a stoupá i výše nájemného, vítáme každou možnost, jak posílit obecní bytový fond,“ sdělila náměstkyně brněnské primátorky Karin Podivinská. Stavbaři postupně proměňují i další budovy v oblasti.

Podle starosty městské části Brno-sever Martina Malečka to určitě není tak, jak říkají někteří Brňané. Tedy, že by do Brněnského Bronxu nikdy nešli a nejeli tam ani tramvají, ale raději oblast obešli nebo objeli. „Lokalita se mění, skladba obyvatel se mění. Vybudovali jsme plácek pod platany, což bylo bývalé parkoviště na rohu Hvězdovy a Bratislavské. Vznikl tam prostor pro posezení, pro setkávání lidí. Lépe začíná vypadat park v Tkalcovské u Alberta," zmínil Maleček.

Problémové lokality zůstávají v zatáčce kolem Alberta a druhé místo pak na konci Cejlu směrem na Svitavské nábřeží. „Budeme zvyšovat frekvenci úklidu. Předpokládám, že budeme uklízet i o víkendech," slíbil Maleček.