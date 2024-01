Hlavním místem pro konání velkých sportovních a kulturních akcí v Brně má být do budoucna multifunkční hala v areálu výstaviště. Její stavba začala loni na podzim, letos bude pokračovat. Předseda představenstva společnosti Arena Brno Petr Kratochvíl řekl, že nyní pokračují v přípravách zadání vnitřního vybavení haly. „Komunikujeme i s externími poradci. Technické zadání musí být hotové do poloviny ledna, abychom to předali k doprojektování. Projekt by měl být hotový do konce června," nastínil Kratochvíl.

TOP 5 projektů roku 2024 v Brně a na Brněnsku. Pro zvětšení klikněte.Zdroj: Infografika: Deník/Markéta EvjákováVýstavba haly potrvá třiatřicet měsíců. Celkové maximální náklady mají být 5,8 miliardy korun, halu má firma Hochtief CZ postavit za 4,4 miliardy včetně venkovních parkovacích úprav. Nový stánek pojme až 13 300 diváků a nabídne zhruba třicet variant využití. „V Brně jsem bydlela sedm let a za tu dobu mi velmi přilehlo k srdci. Určitě je dobře, že se město rozvíjí i v této oblasti. Po dostavbě halu navštívím," řekla třeba Zuzana Šaranská.

Opoziční brněnská zastupitelka Jana Drápalová upozornila na plánované zvýšení zadluženosti města. „V roce 2023 bylo velmi nízké na úrovni dvanácti procent (podíl mezi nesplacenou částí dluhu a příjmy k 31.12. - pozn. red.) a do roku 2026 se má vyšplhat až na osmačtyřicet procent. Takové zadlužení mělo Brno naposledy v letech 2010 až 2014, tedy po ekonomické krizi," srovnala.